¿Cuándo se juegan las finales de conferencia en la NFL? Fecha, horarios y transmisión

Los Juegos de Campeonato de la AFC, entre Chiefs y Bengals, y de la NFC, entre Eagles y 49ers, se jugarán el domingo 29 de enero.

Por Gustavo García

Ciudad de México, 23 de enero (AS México).– Los Juegos de Campeonato de la AFC y la NFC de los playoffs de la temporada 2022 de la NFL están definidos tras finalizar la Ronda Divisional.

Los Kansas City Chiefs y los Cincinnati Bengals se enfrentarán por segunda temporada consecutiva en el AFC Championship Game. El duelo tendrá lugar en el GEHA Field at Arrowhead Stadium.

Los Chiefs llegarán al juego de campeonato con un Patrick Mahomes mermado por una lesión de tobillo en el duelo de la Ronda Divisional contra los Jacksonville Jaguars. Por su parte, los Bengals avanzaron al contener a Josh Allen sin pases de anotación y con un ataque terrestre dominante.

En la Nacional, el enfrentamiento por el Trofeo George Halas será entre los primeros dos sembrados de la Conferencia: los Philadelphia Eagles y los San Francisco 49ers. El duelo comenzará a as 15:00 ET en el Lincoln Financial Field.

Los Eagles vencieron por tercera ocasión en la temporada a los New York Giants para avanzar a la final de conferencia con 268 yardas por tierra. Mientras tanto, los Niners sufrieron de más para vencer a los Cowboys en la Ronda Divisional ya que el triunfo estuvo en duda hasta las últimos segundos.

JUEGO DE CAMPEONATO DE NFC

San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles

Estadio: Lincoln Financial Field

Horario: 15:00 ET, 14:00 CT, 13:00 ET

Transmisión EU: FOX

Transmisión MX: Canal 5, FOX Sports

JUEGO DE CAMPEONATO DE AFC

Cincinnati Bengals vs. Kansas City Chiefs

Estadio: GEHA Field At Arrowhead Stadium

Horario: 18:30 ET, 17:30 CT, 16:30 PT

Transmisión EU: CBS, Paramount +

Transmisión MX: Canal 5, ESPN, Star+

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.