Estados Unidos y Canadá llegan a un acuerdo para rechazar a solicitantes de asilo

Un acuerdo alcanzado entre EU y Canadá permitirá a ambos países rechazar a las personas que cruzan sus fronteras sin autorización cuando ha aumentado el arribo de migrantes en busca de asilo.

Por María Ortiz

Los Ángeles, 23 de marzo (LaOpinión).- Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo que permitirá a ambos países rechazar a los migrantes que soliciten asilo en sus fronteras, en un momento en que la migración ha aumentado en todo el hemisferio, dijo este jueves un funcionario estadounidense familiarizado con el acuerdo a The New York Times.

Otros medios, como CNN, también citan el acuerdo migratorio para negar asilo en la frontera, citando a funcionarios no identificados como fuentes.

El acuerdo, que será anunciado mañana por el Presidente Joe Biden y el Primer Ministro Justin Trudeau después de que los dos líderes se reúnan en Ottawa, permitirá a Canadá devolver a los migrantes que lleguen a Canadá desde Estados Unidos por Roxham Road, un punto de cruce popular desde Nueva York para los que buscan asilo en Canadá.

CIERRE DE CRUCE FRONTERIZO IRREGULAR

Radio-Canada también anunció que el gobierno de Trudeau llegó a un acuerdo con Estados Unidos sobre migración irregular que permitirá a Ottawa cerrar el cruce irregular de Roxham Road en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, según CBC News.

A cambio, Canadá acordó proporcionar un nuevo programa de refugiados legales para 15 mil migrantes que huyen de la violencia, la persecución y la devastación económica en América del Sur y Central, dijo un funcionario a CBC News de Canadá, lo que reduce la presión de los cruces ilegales a Estados Unidos desde México.

Los solicitantes de asilo que logran ingresar a Canadá a través de un cruce no oficial, como Roxham Road, no son devueltos a Estados Unidos, porque no hay normas migratorias que lo autoricen.

Las cifras federales muestran que más de 39 mil personas solicitaron asilo después de cruzar a Canadá por tierra en 2022, la mayoría a través de Quebec.

CUÁL ES LA DIFERENCIA EN ESTE NUEVO ACUERDO

Esta nueva norma migratoria entre Estados Unidos y Canadá implica el cierre de Roxham Road y también el derecho a devolver a Estados Unidos a migrantes sin documentos que entren desde Estados Unidos en territorio de Canadá por áreas que no son cruces fronterizos.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Trudeau está enfrentando críticas en Canadá por permitir que cientos de migrantes crucen Roxham Road, una calle remota que conecta Champlain, en Nueva York, con Hemmingford, en Quebec.

El llamado Acuerdo de Tercer País Seguro, firmado entre Estados Unidos y Canadá en 2002, se aplica a las personas que han transitado por un país donde podrían haber presentado una solicitud de asilo porque se considera seguro, como lo indica el nombre del acuerdo y llegan a Canadá a través de puertos de entrada.

El acuerdo se aplica y está vigente en los puertos de entrada, y las personas que ingresan en un puerto de entrada terrestre pueden no ser elegibles para presentar un reclamo migratorio y pueden ser devueltas a Estados Unidos.

Pero Roxham Road no es un cruce oficial, lo que significa que las personas que transitan allí aún podrían buscar protección en Canadá aunque hayan pasado por Estados Unidos.

Los cruces entre los puertos de entrada no se incluyeron en el acuerdo, lo que llevó a Canadá a tratar de cerrar esa laguna ahora que esas limitaciones se han reducido.

El Primer Ministro Justin Trudeau dijo en una entrevista exclusiva con medios ingleses en Your Morning Thursday de CTV, antes de la visita del Presidente Joe Biden a Ottawa, que siente que es su papel mejorar el Acuerdo de Tercer País Seguro, para asegurarse de que los canadienses puedan seguir teniendo confianza en el sistema de migración de Canadá.

“Actualizar el Acuerdo de Tercer País Seguro con los Estados Unidos es parte de brindar tranquilidad a los canadienses, para que podamos continuar atrayendo a las personas que necesitan ingresar, las personas que necesitamos ingresar”, aseguró Trudeau.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.