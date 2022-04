Russell, de Mercedes, lidera entrenamiento de GP Emilia Romaña; “Checo” queda segundo

España, 23 de abril (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) marcó, por delante del mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de la Emilia Romaña, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este sábado en el circuito de Imola (Italia); donde los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) se inscribieron quinto y sexto, respectivamente, en la tabla de tiempos.

En la mejor de sus 31 vueltas, Russell cubrió, con neumático blando, los 4 mil 909 metros de la mítica pista italiana en un minuto, 19 segundos y 457 milésimas, sólo 81 menos que “Checo” -que dio una vuelta más que el anterior y marcó su tiempo con el medio-; en un entrenamiento que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial -a 283 milésimas- y el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) – a 535- marcaron, ambos con el compuesto blando, el tercer y el cuarto tiempo de la sesión, respectivamente.

Alonso acabó con el quinto crono la sesión. El doble campeón mundial asturiano, que repitió 28 veces el trazado de la pista en la que en 2005 logró una de sus 32 victorias en la F1, se quedó a 717 milésimas de Russell en su vuelta rápida, que firmó con neumático blando.

Sainz, recién renovado con Ferrari hasta 2024, dio 30 vueltas y se quedó a ocho décimas justas, con el compuesto medio, del crono de Russell. El talentoso piloto madrileño marcó el sexto tiempo de una sesión que concluyó con 19 grados centígrados ambientales y 30 en pista; y se inscribió un puesto por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo y que saldrá primero en la prueba sprint, que ordenará la parrilla de salida de la carrera de este domingo, repartirá puntos extra entre los primeros ocho (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, respectivamente) y se disputará a partir de las cuatro y media de la tarde.

En la prueba sprint, Verstappen saldrá por delante de Leclerc y del inglés Lando Norris (McLaren); con Alonso arrancando desde la quinta plaza, “Checo” desde la séptima y Sainz -que el viernes se accidentó en la Q2- desde la décima.

