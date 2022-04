Max Verstappen irá primero en el GP de Imola; “Checo” Pérez en el tercer puesto

Italia, 23 de abril (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, ganó este sábado la primera calificación a través de una prueba esprint de la temporada y arrancará primero en el Gran Premio de la Emilia Romaña, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Imola, donde, tras remontar desde la décima plaza, el español Carlos Sainz (Ferrari) arrancará cuarto.

