El PAN, uno de los autores de la Reforma al TEPJF, desaira su propuesta y la congela

El rechazo de Acción Nacional a la propuesta de limitar las atribuciones del TEPJF contrasta con el origen de la misma porque fue promotor de la iniciativa que ha dividido opiniones entre partidos, incluso en Morena, ante la posibilidad de acotar las atribuciones del órgano electoral.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– La discusión de la Reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sigue sin avanzar en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a menos de una semana de que termine el periodo ordinario de sesiones. Aunque morenistas insisten en impulsarla, Acción Nacional (PAN), uno de los principales promotores, se mantiene firme en que ahora no la respaldará, pues su apoyo inicial derivó en un conflicto interno y en el cuestionamiento de los intereses tanto de su dirigencia como la de los otros partidos de la alianza Va por México.

La iniciativa fue presentada la última semana de marzo con el apoyo de seis de los siete grupos parlamentarios en San Lázaro —sólo faltó Movimiento Ciudadano—, pero conforme avanzaron los días se sumaron críticas de militantes de diversos partidos y las fuerzas políticas cambiaron su postura.

Los coordinadores de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Puente Salas, atribuyeron la autoría de la propuesta a Acción Nacional. Mientras que Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, detalló que “el presidente del PAN [Marko Cortés], el coordinador del PRI y desde luego Morena fueron los principales impulsores”.

El trabajo original, agregó el legislador morenista, fue de un grupo conformado por representantes de cada partido que él encabezó. “Hicimos una primera propuesta exclusivamente refiriendo al Tribunal. Cuando se firmó los demás partidos le agregaron algo, la firmaron y se turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero al votarla es cuando sucedió todo el desacuerdo”, explicó.

El dictamen proponía la modificación de los Artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución Política en materia de derechos y justicia político-electoral. Las modificaciones limitaban al TEPJF para emitir sentencias respecto a las acciones afirmativas, como se nombra a las designaciones que se hacen para cumplir con la paridad de género e incluir grupos vulnerables como personas con discapacidad, poblaciones LGBTIQ+, indígenas o afromexicanas.

El Senador panista Gustavo Madero Muñoz fue uno de los principales críticos de la iniciativa. En entrevista reclamó que la decisión de respaldarla la tomó en un inicio el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, encabezado por Jorge Romero Herrera, sin que desde ese espacio o a través de la dirigencia se consultaran las opiniones de las y los senadores.

“Esta es una iniciativa que requería tocar base tanto con la dirigencia como con la coordinación de senadores del grupo parlamentario por qué está comprometiendo tanto al partido como a los legisladoras, eso fue lo que molestó tanto”.

El legislador reconoció que la propuesta causó un conflicto dentro del partido porque llevó a cuestionar por qué respaldar una iniciativa de este tipo cuando está pendiente en el TEPJF analizar la prolongación del mandato de Alejandro Moreno frente al PRI, y el Tribunal estaba por discutir la permanencia de Mario Delgado como dirigente de Morena, lo que ratificó el organismo esta semana.

“La pregunta que se hace uno aquí es qué estaba buscando ‘Alito’ [Alejandro Moreno] cuando empujó esta iniciativa, qué estaba buscando Jesús Zambrano [dirigente del PRD], qué estaba buscando Marko Cortés y qué estaban buscando los coordinadores parlamentarios de PAN, PRI, PRD. Empiezan sospechas de que estuvieran siendo motivados por buscar impunidad, buscar la perpetuación en el cargo o de buscar que no existiera ninguna revisión de las decisiones que toman los dirigentes nacionales. En cualquiera de estas hipótesis no están atendiendo ni obedeciendo el interés de los ciudadanos, sino de los dirigentes, y esto las vuelve totalmente perversas y cuestionables”.

A las críticas porque la reforma buscó favorecer sólo a “las cúpulas partidistas” también se sumaron senadores como el panista Damián Zepeda y de Movimiento Ciudadano (MC), Amalia García Medina.

El respaldo inicial al dictamen de reforma también sorprendió porque desde junio de 2022 la alianza de PRI-PAN-PRD anunció una “moratoria constitucional” para no respaldar iniciativas de Morena que buscaran reformar la Constitución. También fue impulsada para frenar la reforma electoral, una de las propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El Senador Madero Muñoz calificó de incongruentes a las dirigencias de dichos partidos porque hace sólo unos meses convocaron a marchar para evitar cambios al Instituto Nacional Electoral (INE).

“No se puede exigir que AMLO y Morena no traten de acotar al INE para tener un árbitro a su favor, y por otro lado estar pretendiendo hacer lo mismo con el tribunal, acortando sus funciones para perpetuarse en las dirigencias o para tener impunidad”, mencionó.

La decisión también fue criticada por la organización [email protected], impulsada por empresarios como Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, y que desde los comicios de 2021 mostraron su apoyo a la alianza PRI-PAN-PRD.

Públicamente la iniciativa fue respaldada por dicha coalición, por Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, pero, según afirmó el priista Alejandro Moreno y confirmó el Diputado Robledo Ruiz, en lo privado también estaban respaldados por legisladores de MC.

“No firmaron porque tienen una decisión interna de política propia de cara a [la elección federal de] 2024, creen que no deben firmar nada que vaya junto con el bloque de partidos de oposición o del bloque de partidos del gobierno, es asunto de ellos, pero en las reuniones privadas del congreso se mostraron acordes”, dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El 13 de abril, dos días después de que el Presidente López Obrador llamó en su conferencia matutina a no limitar al TEPJF y, en cambio, asignar “gente honesta” en los cargos, representantes de cinco grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados frenaron la iniciativa de reforma argumentando que no lograron llegar a un consenso.

Lo decimos categóricamente, tras una amplia discusión interna, la bancada del PRI ha decidido no apoyar ninguna iniciativa constitucional que ponga en duda la paridad de género y las acciones afirmativas. Nuestra causa siempre será defender la democracia y las instituciones que… pic.twitter.com/LqiPmBDuqZ — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 13, 2023

Sin embargo, ese mismo día el coordinador de los diputados panistas siguió defendiendo la propuesta de reformar al Tribunal Electoral, pero reconoció que ésta “no se supo explicar”.

“Esta reforma nunca se metió con facultades constitucionales del Tribunal. En verdad no, nunca se metió con la paridad de género, nunca se metió con las acciones afirmativas […]. Para el PAN esto ya es toro pasado, en el PAN nosotros ya entendimos que esa iniciativa no se supo explicar, no se entendió así. Al PAN le mueve el lado ciudadano, así es que rectificamos y entendemos que la ciudadanía pide y exige que no se haga una reforma así antes del 2024”, dijo el legislador Jorge Romero en entrevista con Milenio.

Lo mismo pasó con el PRI, pues su dirigente Alejandro Moreno aseguró que para dar certeza a la ciudadanía decidieron no avanzar con la discusión de la reforma en comisiones, pero enfatizó que la iniciativa que impulsaron no buscaba vulnerar al Tribunal Electoral. En el mismo sentido se pronunció Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del tricolor, al aseverar que el anteproyecto “no pretende limitar ningún derecho”.

A una semana de que la Comisión de Puntos Constitucionales declaró sesión permanente para alcanzar acuerdos con los partidos en este tema, el presidente del comité aseguró que Morena no dejará de insistir en reformar el TEPJF porque, dijo, “de una forma muy franca y brusca, se entromete en asuntos internos de las cámaras que no tiene naturaleza electoral, pero el tribunal así los considera”.

MODIFICACIONES A LA INICIATIVA

Esta semana Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, adelantó que el PAN no volverá a discutir una reforma al tribunal. Por su parte, el legislador morenista Hamlet García Almaguer dijo confiar en que el tema puede avanzar si suman el respaldo del Verde Ecologista y el PRI, pues, considera, han mostrado más apertura.

SinEmbargo buscó a las y los diputados del PVEM que integran la Comisión de Puntos Constitucionales así como a su coordinador de bancada para conocer cuál será su postura en caso de retomar el debate, pero dijeron que prefieren no pronunciarse; legisladores del tricolor y su coordinador en la Cámara baja tampoco respondieron a solicitudes de entrevista.

Desde que comenzó la discusión de la iniciativa varios partidos hicieron observaciones, entre ellas resalta la reserva que presentó un grupo de más de 90 legisladores –60 morenistas y el resto del PT, PRI y PVEM– alertando del riesgo de quitarle al Tribunal facultades para intervenir cuando los partidos políticos no cumplan con los principios de paridad de género o con acciones afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad.

La morenista Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en San Lázaro, explicó la semana pasada que al dejar las decisiones en manos de los partidos políticos tendrían menos garantías de que las normas que obligan a postular a personas de grupos vulnerables se cumplan cabalmente, pues aún cuando la paridad de género ya es un principio constitucional, candidatas han tenido que llevar sus casos al TEPJF para que se cumpla.

García Almaguer se sumó al grupo que, junto a la legisladora, reclamó eso y explicó que en la reserva agregaron una cláusula que deje claro un piso para que al menos 10 por ciento de las candidaturas sean para acciones afirmativas. El legislador, así como otros morenistas, incluido el coordinador de la bancada Ignacio Mier, acusaron al PAN de oponerse a garantizar la paridad y la participación de acciones afirmativas al rechazar esta iniciativa.

Aquí están los cambios al dictamen: en la columna del DICE está la propuesta con la que el PAN contribuyó; en la columna DEBE DECIR, (EN AMARILLO), lo que @SantiagoCreelM no quiere que se apruebe. Diga la verdad. No mienta. pic.twitter.com/ztAUeczysr — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 16, 2023

“Cuando se pidió modificar el dictamen hubo un intento por poner en claro el contenido del dictamen, es decir, poner una redacción distinta, como en el tema de las cuotas para los grupos minoritarios o de la paridad de género que estaba implícito en un transitorio de la iniciativa y de este dictamen. Haciéndolo explícito no le gustó al presidente del PAN y cuando se agregó otra cosa en el calendario electoral tampoco le gustó al del PRI, eso es lo que detuvo todo, entonces lo principal quedó suspendido por lo accesorio”, recordó el Diputado Juan Ramiro Robledo sobre el proceso de discusión.

Aún si la reforma avanza en comisiones, el Pleno de las y los diputados debe aprobarla para enviarla al Senado, donde hay resistencia. “Nosotros [legisladores y militantes del PAN] mandamos el mensaje muy claro de que en el Senado no va a pasar, de para qué se desgastan si no va a pasar”, mencionó el Senador Gustavo Madero.

En el mismo sentido se pronunció desde la semana pasada la Senadora morenista Martha Lucía Mícher Camarena. “Allá [en la Cámara de Diputados] hay patriarcado, aquí no pasará. Aquí hay feminismo, no pasará”, dijo en el Congreso el 12 de abril.

Pese a este panorama, diputados morenistas se han mostrado optimistas. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales detalló que aun cuando la próxima semana reanude la sesión sin un acuerdo, el dictamen podrá volver a presentarse.

“Puede retomarse, se puede aprobar para que entre en vigor del 2024 en adelante para quitar discusiones de inmediato”, expuso.

