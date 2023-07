Sneaker Fever celebra10 años con actividades y colaboraciones exclusivas para México

Sneaker Fever se convierte em el primer evento en su tipo en incursionar en plataforma Roblox, con experiencia real y virtual de forma simultánea; además contará con la presencia de Simone Legno, creador de Tokidoki.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- La decima edición de Sneaker Fever -evento pionero de la cultura sneaker en México- se realizará los próximos sábado 5 y domingo 6 de agosto, en el World Trade Center de la Ciudad de México, con una increíble programación con diversas actividades como talleres, pláticas, dinámicas, activaciones, presentaciones y lanzamientos.

Sneaker Fever contará con la presencia de Simone Legno, creador y director de Tokidoki y Joe Robinson, fundador y director de Joe Freshgood. En ambos casos se contará con colaboraciones exclusivas para México y sobre Sneaker Fever.

Tras una década de trabajo reconocerán a las personalidades e influenciadores que han impulsado la cultura sneaker, por ello, anunciaron los reconocimientos “SF por Trebel”, un esfuerzo que hace la plataforma musical en colaboración con Sneaker Fever para rendir un homenaje a las figuras destacadas en la industria de la moda y los sneakers.

Por primera vez incursionarán en la plataforma virtual Roblox, lo que convierte a Sneaker Fever en el primer evento en su tipo con participación simultánea virtual. En este mundo Roblox-Sneaker Fever habrá activaciones especiales de aliados y marcas participantes, no sólo será durante el evento, sino que permanecerá todo el año con diversas actualizaciones. Cabe destacar que tan sólo en México, Roblox recibe más de 12.5 millones de visitas mensuales, donde cada jugador pasa aproximadamente dos horas diarias dentro de este metaverso.

Otra de las sorpresas es que DANUP se suma a la fiebre de los sneakers y presenta el Torneo en FALL GUYS por Sneaker Fever, que consistirá en dos torneos de este videojuego para todas las edades. Danup premiará a los participantes con Golden tickets de hasta 5 mil pesos y pares edición especial intervenidos por el customizador y artista Luis Guate. Serán 30 pares exclusivos pintados a mano que las y los visitantes podrán ganar en el torneo, en el stand de Danup en dinámicas del land de Sneaker Fever en Roblox.

La zona de Art Toys contará con la participación de Plástico Macizo que además del showcase, exhibirá más de 40 piezas exclusivas de ediciones únicas, piezas limitadas y prototipos que serán puestos a la venta por única ocasión en estos 10 años de Sneaker Fever. Además, habrá otra oferta de más de 30 artistas y productores con Art Toys también de ediciones limitadas. El colectivo Mercadorama y la tienda Stax rinden tributo a los principales exponentes y figuras de la cultura mexicana a través de una colección única de Art Toys Mexicanos.

El compromiso social está presente con “Donando Sneakers”, en este 2023 en colaboración con la marca Machina consiste en visitar un alberge de refugiados para donar cerca de 300 pares en buen estado, a través de la recolección de la edición pasada de Sneaker Fever y Sneaker & Trucks.

Entre las marcas que participarán están Jordan Brand, Innvictus, Diablos, Taf, Lust, G-Shock, Pony, Salomon, Timberland, Mitchell And Ness, Machina, The Clean Industry, Kraken, Grimey, Sacrifice, Stax, Old Navy, Panam, Tokidoki, Joe Freshgood, Vision Street Wear, Tony Delfino, Roca Jelly y Puma.

POr parte de los espositores estrarán: 2 Cap, Drop Shop, Pompa Street, Manzo Sports, Snapstyle, Navy Funkos, Zuiki, Supafresh, Master Hoodie, Relative Store, Navy Cueva, The Mencia, Prayers, Traffic Sneakers, Snkrshit, Bojorquez Sport, Nwm Sneakers, The Kings Of The Hood, Nasty Sneakers, Jordan 23 Kicks, Air 23 Lagunilla, Yaem Cano, Sneaker Somm, Sunday, Wear & More, Next Step, Jayce Sneakers, Crime Life, Vladcaps, Amazing Store, Brooklyn, La Esencia Del Guaguanco, Plug Mx, Momm Sneakers, Bricks And Fire, Le Roi Sneakers, Temple, Vick Masha, Inverso, Grail Your Tees, Almsneakers y Transit Store.

Sneaker Fever se realizará el sábado 5 de agosto de 11 de la mañana a 9 de la noche y el domingo 6 de agosto de 10 de la mañana a 6 de la tarde; el costo de los boletos en Early Bird es de 150 pesos por día y 250 pesos por dos días; en preventa regular son 200 por día y 300 pesos por dos días,; mientras que el día del evento tendrá un costo de 250 por día y 300 pesos por dos días.