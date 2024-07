AMLO estima que en septiembre se inauguren los tramos restantes del Tren Maya

El Presidente estima inaugurar los tramos que faltan del Tren Maya en agosto y septiembre, antes de que acabe su mandato y se retire de la vida pública. El Gobierno federal gastó 337 mil 794 millones de pesos en inversión física en el primer trimestre de 2024.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador estimó este martes que los tramos seis y siete del Tren Maya, una de las obras insignias de su Gobierno, estén concluidos para septiembre, su último mes en el cargo. El tramo seis quedaría en agosto y el siete, previó, antes de los festejos patrios del 15 de septiembre.

“Estamos pensando hacerlo a finales de agosto, como un mes ya quedaría, y antes del 15 de septiembre ya todo el tramo completo, con estaciones y todo. Todo esto tiene como complemento todo el programa de desarrollo social, y la conservación y mejoramiento de los sititos arqueológicos. Incluye los hoteles, de modo que espero que antes del 15 de septiembre estén completamente terminada la obra”, sostuvo el mandatario.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Presidente precisó que son tres tramos los que todavía faltan por terminar. “Se está trabajando en esos tramos. Son tres: los tramos cinco, seis y siete. Está funcionando el tren desde Palenque hasta Playa del Carmen, diariamente, sin problemas y llegando puntual”.

“Lo que se está trabajando es de Playa del Carmen, una parte del tramo cinco, a Tulum. Aquí ha habido más dificultad ―desde Cancún hasta Tulum― porque se están construyendo como 80 kilómetros de viaducto. Para que se entienda, son segundos pisos. En total, son 120 kilómetros, pero en 80 va arriba el tren para no afectar ríos subterráneos o cenotes. Se está llevando a cabo un trabajo de protección al medio ambiente”, explicó.

El mandatario señaló que, a diferencia de administraciones anteriores, en las obras realizadas en el sureste para este proyecto se está respetando el entorno. “Aquí aclaro que esto antes no se hacía antes. Todos estos hoteles, la mayoría de estos hoteles que están en la Riviera Maya, se hicieron sin respetar el medio ambiente, incluso modificando los causes de ríos subterráneos, como el caso Xcaret y otros centros turísticos. Y no aparecían en ese entonces los ambientalistas”, añadió.

El Jefe del Poder Ejecutivo federal también especificó que se está trabajando desde la estación del Aeropuerto de Tulum, la cual ya está terminada, a Chetumal, que es el tramo seis de la obra. “Para cerrar el circuito, aquí en Escárcega ya está la estación. Tenemos dos fechas para inaugurar. Primero este tramo hasta Chetumal. Estamos pensando hacerlo a finales de agosto, como en un mes. Y antes del 15 ya todo el tramo completo”, calculó el Presidente.

“Es una gran obra. No hay en el mundo una obra así, ni nuestros amigos que son muy creativos y trabajadores de China tienen una obra así. Además, es el tren rápido que se ha hecho en menos tiempo y con menos costos en el mundo”, presumió el mandatario.

Con la próxima Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el Tren Maya seguirá diversificándose para incorporar el transporte de carga, uno de los planos de López Obrador que no puedo concretar en su sexenio. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Tren Maya el Gobierno federal gastó 337 mil 794 millones de pesos en inversión física de enero a abril de 2024, un crecimiento de 27.7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Sumado a los trabajos del Tren Interoceánico, el sureste mexicano contará con dos mil 600 kilómetros de vías. Sin embargo, el desarrollo del transporte de ferrocarriles también se extenderá en la siguiente Administración hacia el Norte con al menos tres rutas que ya ha planteado la virtual Presidenta electa: el Tren Pachuca-AIFA, el Tren México-Querétaro-Guadalajara y el Tren San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo-Laredo.