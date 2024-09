ENTREVISTA¬ La misión es no dejar de ser movimiento, dice nueva Secretaria de Morena

En entrevista con “Los Periodistas”, Carolina Rangel, quien sustituirá a Citlalli Hernández, en la Secretaría General de Morena, destacó la importancia de no perder la esencia del movimiento para poder “estar a la altura” de una gran mayoría que respaldaron con sus votos el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Carolina Rangel Gracida, nueva Secretaria General de Morena afirmó que el partido tiene como misión principal el no dejar de ser un movimiento que vea por los intereses y necesidades del pueblo.

En entrevista con “Los Periodistas”, la exsecretaria de Bienestar en el Gobierno de Michoacán y exintegrante de la Ayudantía de Andrés Manuel López Obrador, expresó su alegría por haber sido nombrada Secretaria General del partido y señaló que su designación está respaldada por sus años de militancia y trabajo dentro de Morena.

“Para mí es un honor poder ser Secretaria General de mi partido-movimiento […] Somos compañeros con las y los militantes de Morena desde hace muchos años. Aquí crecimos, Morena ha sido nuestro espacio de formación. Tanto con Luisa como con Andrés López Beltrán nos conocíamos desde el famoso ‘morenaje’ que fue incluso antes de Morena. He militado desde antes que exista el mismo partido, he militado en el ‘Obradorismo’ pero no antes en algún partido político”.

La michoacana, quien sustituirá a Citlalli Hernández, destacó la importancia de no perder la esencia del movimiento para poder estar a la altura de una gran mayoría que respaldaron con sus votos el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

“No dejar de ser movimiento, de repente nos quedamos solo con esa idea de partido, de acordarse del militante cada tres o seis años y no, tenemos que hacer lo que hacíamos 15 años, hacer asambleas, mantener nuestras actividades diarias. Incluso estar a la altura de que tenemos cierta cantidad de militantes, pero allá afuera hay mas de 36 millones de personas que confiaron en nuestro movimiento”.

Tenemos nueva dirigencia en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Luisa María Alcalde Luján – Presidenta

Carolina Rangel Gracida – Secretaria General

Andrés Manuel López Beltrán – Secretario de Organización

Ivan Herrera Zazueta – Secretario de Finanzas

Aaron Enríquez García -… pic.twitter.com/iXUSP5Hqvy — Morena (@PartidoMorenaMx) September 22, 2024

Rangel Gracida detalló que decidió participar en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena pues cuenta con legitimidad dentro del movimiento desde varios años antes que se estableciera como partido político.

“Yo decido participar por esta cuestión de tener este antecedente siempre militante y obradora, tener esta legitimidad, en mí se encuentra esta legitimidad del movimiento”.

La nueva Secretaria General de Morena mencionó que Luisa María Alcalde Luján, quien fue nombrada como presidenta nacional, la invitó de manera directa a participar en el proyecto, pues han trabajado juntas desde sus inicios en el “morenaje”.

“Es directamente Luisa quien me hace la invitación. En diferentes momentos históricos nos hemos encontrados, esos resultados que ya hemos dado fueron los que hicieron que Luisa me buscara”.

Este domingo, más de tres mil morenistas eligieron a Luisa María Alcalde como su nueva presidenta nacional y a Andrés Manuel López Beltrán como secretario de Organización.

“Ha sido aprobado por unanimidad. Felicitamos a nuestra nueva presidenta”, dijo el presidente nacional del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, durante su Séptimo Congreso Nacional Extraordinario en la Ciudad de México.

En su discurso, Luisa María se comprometió a fortalecer la participación de la militancia en las decisiones del partido y a la credencialización. También compartió un decálogo que deben seguir las y los gobernadores de Morena, uno de los puntos incluye atender audiencias públicas cada semana, formar equipos con paridad de género y dar oportunidad a personas jóvenes; también prohíbe la corrupción y relación con el crimen organizado.

Finalmente, Carolina Rangel señaló que uno de los principales riesgos a los que se enfrentará Morena en este nuevo periodo será a perder la visión de por qué se formó el partido.

“Caer en el tema del poder por el poder. No darnos cuenta que estamos ahí para servir al pueblo. No olvidemos por qué se formó el partido, creo que ese es el principal riesgo pensar ya llegué y ya no me interesa el origen por qué estoy aquí”.

