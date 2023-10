La CFE regresa el servicio eléctrico al 83% de personas afectadas por “Norma” en BCS

“Norma”, que tocó tierra el sábado en el extremo sur de la península de Baja California como huracán categoría 1, avanzaba el domingo hacia el estado de Sinaloa, donde se esperaban fuertes lluvias e inundaciones.

Las ráfagas de “Norma” siguieron causando daños a medida que la tormenta se desplazaba hacia el noreste, cruzando el Golfo de California en dirección al México continental.

En Sinaloa se ordenó el cierre de las escuelas para el lunes y se detuvieron las labores en oficinas públicas, informó el Gobernador del estado, Rubén Rocha. La Marina de México anunció que habilitó 37 albergues, tanto en el estado de Sinaloa como en el de Sonora, con capacidad para 12 mil 700 personas, y desplegó más de cinco mil marinos con ayuda de primera necesidad.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), “Norma”, que llegó a ser un huracán categoría 4, el domingo por la noche tenía vientos de 95 km por hora y se localizaba a unos 90 kilómetros al sur-suroeste de Los Mochis, y a 155 kilómetros al oeste de Culiacán, las dos principales ciudades de Sinaloa. La tormenta se movía lentamente hacia el noreste a través del Golfo de California a siete km por hora.

Se espera que este lunes podrían caer hasta 45 centímetros de lluvia en algunas zonas, advirtieron los meteorólogos. “Estas lluvias producirán inundaciones repentinas y urbanas, junto con deslizamientos de tierra en zonas de terreno más elevado”, dijo el NHC.

Las autoridades mexicanas no informaron de víctimas mortales en Baja California Sur, solamente sobre un turista argentino herido. En el estado aún había zonas que seguían sin electricidad, y los bomberos continuaban con el retiro de árboles y ramas caídas, mientras que los extranjeros volvían a las calles de Los Cabos: unos, lamentando que muchos negocios siguieran cerrados; otros, pensando en marcharse.

“Nos dijeron que ya está abierta la terminal aérea y queremos regresar a San Diego, ya que pasó el peligro del huracán”, dijo el estadounidense Henry Brown mientras esperaba un taxi que le llevara a él y a su esposa al aeropuerto de San José del Cabo, el cual reinició actividades ayer por la mañana.

La situación era un poco más complicada en La Paz, capital de Baja California Sur, donde habían caído lluvias torrenciales durante el sábado y el aeropuerto se mantenía cerrado el domingo por la noche. Lo mismo ocurría en Los Mochis, Sinaloa.

En La Paz, caudales de agua con troncos, tierra y basura cruzaban muchas de las carreteras, por lo que varios accesos a la ciudad estaban bloqueados. Elementos de las fuerzas de seguridad hacían rondines en busca de personas que necesitaran ayuda.

En la bahía de la ciudad quedaron varados varios barcos, entre ellos, uno procedente de Sinaloa con unos 400 pasajeros, al que la tormenta sorprendió navegando. Se alistaban a desembarcar al caer la noche, indicó el Gobernador Víctor Castro en sus redes sociales.

Mientras tanto, la tormenta “Otis” se formó frente a las costas del Pacífico sur mexicano pero lejos de la costa. El domingo por la noche estaba a unos 705 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, y se movía a siete km por hora en dirección norte-noroeste, con vientos máximos sostenidos de 65 km por hora.

El NHC estima que “Otis” seguirá siendo una tormenta a medida que se acerque a México, antes de degradarse a depresión tropical el viernes, no obstante, dijo que “las fuertes lluvias pueden afectar a las zonas costeras del sur de México, desde Oaxaca hasta Guerrero, a finales de esta semana.”

Por otro lado, en el Atlántico, las islas de Antigua y Barbuda tuvieron pocos daños tras el paso del huracán “Tammy”, gracias a un cambio tardío y repentino en su trayectoria.

5am AST 23rd October Key Messages for Hurricane #Tammy.

Even as the hurricane moves away, outer bands of heavy rainfall from Tammy still occurring over the northern Leeward Islands through this morning. https://t.co/0kMcHDt3qE pic.twitter.com/Fnr7RPqWij

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 23, 2023