Abogados pueden contar qué es el Poder Judicial. Simple: indolencia y eterna espera

En cada uno de los accesos al Consejo de la Judicatura Federal hay una mesa de guardia donde filtran los casos de personas que acuden por respuestas sobre sus casos y les dan trámite sólo si son urgentes, por ejemplo, el embargo de bienes o asuntos relacionados con menores de edad. Al resto, les piden esperar. En dos meses, han atendido más de 29 mil casos urgentes, según el Magistrado José Alanís.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– Trabajadores del Poder Judicial federal llevan dos meses en paro laboral parcial para mostrar su rechazo a la norma constitucional que plantea la elección de jueces, magistrados y ministros. La protesta ha sido criticada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien señala a las y los trabajadores por seguir cobrando su salario “sin trabajar” y por el retraso en la atención de casos judiciales.

Desde el Poder Judicial responden que sí siguen laborando, mientras personas que acuden a los juzgados federales esperan respuestas para avanzar en sus casos catalogados como no urgentes.

En la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de San Lázaro, frente a la Cámara de Diputados, este martes trabajadores mantenían carpas con lonas y sillas como parte de su resistencia. En cada uno de los accesos hay una mesa de guardia donde filtran los casos de personas que acuden por respuestas sobre sus casos y les dan trámite sólo si son urgentes, por ejemplo, casos de embargo de bienes o asuntos relacionados con menores de edad. Para el resto, les piden esperar.

Andrés Ledesma, trabajador de un despacho de abogados, acudió esta tarde a entregar demandas de amparo de asunto laboral, pero le comentaron que sigue sin haber acceso para ingresarlas al no ser urgente.

“No es urgente porque todavía no hay vigencia cercana de estas demandas, todavía están por tramitar después. Esto lleva más de dos meses, más o menos, y no sé todavía cuándo dan comunicado. Algunos trabajadores dicen que quieren trabajar y otros dicen que siguen todavía en huelga debido a lo que están exigiendo. Alargan más los trámites, retrasan las cosas”, aseguró tras ser rechazado en el acceso al edificio del Consejo de la Judicatura Federal.

En la puerta de acceso le comentaron que el Juzgado Noveno en Materia Laboral que está de guardia lo contactaría para comunicarle vía remota si su caso puede ingresar o no.

Un abogado también contó que ha acudido constantemente a los juzgados para verificar si el paro terminó porque necesita actualizaciones de los procesos en los que representa a varias personas con denuncias por temas laborales, quienes, según afirma, están conscientes de que sus procesos abiertos, que de por sí son lentos, tomarán más tiempo.

“Sí está emitiendo comunicados el PJ, pero los emiten cada cierto tiempo, entonces hay que venir a verificar si en efecto continúan en paro o no, aunque es un tema nacional, pero ese es el tema, por eso vine. Yo me dedico al derecho laboral, entonces sí son casos urgentes y no. Lamentablemente estamos acostumbrados a que las resoluciones se emitan cada año, cada medio año, entonces, los dos o tres meses que han estado en huelga no nos han afectado tanto”, expuso.

Este martes 22 de octubre Ariadna, secretaria proyectista en materia laboral, estuvo de guardia en uno de los accesos para analizar los casos en específico. Por la mañana, dio trámite a un caso de patria potestad de menores de edad.

“Es una suspensión de labores, no es un paro como tal porque seguimos trabajando. Esto inició el 19 de agosto. Se da trámite a los casos urgentes, aquí pueden venir los litigantes, a ellos se les determina dependiendo la materia de sus asuntos si su caso es urgente o no. Un ejemplo de ello es cuando son embargos directos, se les está dando trámite o cuando tiene que ver asunto con menores. Se tiene que ver el caso en específico y, si es un caso urgente, se le da el trámite correspondiente”, afirmó.

–¿Qué responderías a las personas que están señalando que es un paro pagado? –se le preguntó.

–No es un paro pagado porque se le sigue dando la atención al público, los casos se siguen resolviendo, hay resoluciones que se siguen resolviendo; no es un paro de labores, es una suspensión y los casos urgentes son los que se siguen dando trámite. Los urgentes tienen que ver con embargos directos, que ya les están embargando o en su caso vino hoy una señora respecto a unos menores a los cuales les querían quitar la patria potestad, entonces esos asuntos se les está dando en trámite correspondiente –respondió.

Ariadna también atendió este día a Víctor Manuel Vela, a quien le comentó que su caso no era urgente y debía esperar en el marco de una suspensión laboral indefinida. Aun así, Vela dijo que prefiere “sacrificar” que no avancen su par de asuntos para que se “eche abajo” la norma constitucional del Poder Judicial.

“No solo yo, sino todo el país se ve afectado. Tengo un par de asuntos en concurso mercantil en el Juzgado Décimo de Distrito y tengo un amparo en revisión en el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia civil. Llevo desde el 19 de agosto de 2024, me dicen que hay que esperar, que hay que esperar y que hay que esperar porque están haciendo toda la fuerza por parte de los magistrados, los jueces federales para que se eche abajo esta reforma. Si no se llega a echar abajo por cualquier medio, ya sea por medio de un amparo o lo que están haciendo, va a perjudicar a toda una nación”, aseveró tras ser rechazado en la sede del CJF en San Lázaro.

El 21 de octubre, en Palacio Nacional, la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez expuso que entre el 20 agosto y el 30 septiembre de este año se cancelaron 12 mil 448 audiencias por el paro en el Poder Judicial (PJ), de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República. Estos casos penales contrastan con los 29 mil 830 casos urgentes que los trabajadores han atendido estos dos meses, de acuerdo con el Magistrado José Alanís.

“Valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando su salario […] Entonces, si están en paro, ¿por qué siguen percibiendo salarios?”, planteó por su parte la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las y los trabajadores insisten que sí laboran en casos urgentes, como audiencias sobre órdenes de aprehensión, motivo por el cual continúan recibiendo su salario. Este miércoles, el Magistrado José Alanís dijo durante la rueda de prensa de trabajadores: “En estos dos meses en que han variado nuestras funciones se han conocido y resuelto por el Poder Judicial de la Federación 29 mil 830 casos. Efectivamente sí estamos trabajando”.

Por su parte, Patricia Aguayo, vocera de empleados del PJ, dijo al cuestionamiento de la Presidenta: “La justicia en México no se ha detenido en ningún momento porque desde que empezamos este movimiento de suspensión de labores hemos seguido trabajando, y se lo pueden venir a preguntar a los litigantes. Ustedes han visto que vienen aquí, se siguen atendiendo los casos urgentes. Nosotros ni un solo día hemos dejado de elaborar las 24 horas porque a la hora que vengan los litigantes aquí, los compañeros de las guardias les atienden. Hasta el 23 de septiembre se habían resuelto nada más aquí en el edificio de San Lázaro [del Consejo de la Judicatura Federal] más de 10 mil asuntos, entonces estamos trabajando, estamos devengando el sueldo que se nos paga y nunca hemos dejado de laborar, a lo mejor en una modalidad distinta, pero hemos seguido trabajando”.

El viernes pasado la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) informó que tras consultar a las y los juzgadores se determinó por mayoría mantener la suspensión parcial de labores jurisdiccionales en todo el país, la cual iniciaron el 19 de agosto pasado, durante la discusión legislativa de la reforma.

Las y los trabajadores del PJ que protestan han dicho que lo hacen porque no tienen certeza de qué pasará con sus empleos. Por ello, Patricia Aguayo, su vocera, informó ante medios de comunicación que el lunes se reunieron con representantes del CJF para conocer cómo tienen contemplado atender sus peticiones laborales.

Recordó que al menos hasta el momento, uno de los puntos que no se cumplió es el de respetar las suspensiones al proceso de elección judicial que se han obtenido a través de amparos. Lo dijo específicamente por la decisión que hace más de 10 días tomó el CJF al entregar al Senado la lista de cargos del Poder Judicial que se tomó como base para definir qué puestos serán electos en 2025.

“No han quedado resueltos todos los temas que les solicitamos, especialmente el tema del acatamiento a la suspensiones de amparo otorgadas por jueces federales, porque fue una de las peticiones claramente y expresas que les hicimos en el pliego petitorio. Y tan no la cumplieron en el Consejo que le entregaron al Senado la lista de magistrados y jueces que culminó con la tómbola del 12 de octubre en el Senado, con lo cual prácticamente les pusieron fecha de caducidad a los nombramientos de todos los magistrados y jueces del Poder Judicial, unos para el 2025 y otros para el 2027. Cuestión que pudo evitarse, más bien no pudo, debió evitarse si se hubiera acatado esa suspensión que ya estaba otorgada por un juez federal, sin embargo el Consejo no lo hizo, y entonces fue un cuestionamiento que se hizo de manera expresa, básicamente para saber si van a seguir o no cumpliendo, acatando las resoluciones de los jueces federales”, mencionó.

En tanto, representantes del PJ mantienen el reclamo a la Presidenta Claudia Sheinbaum por no obedecer la orden de la Jueza Nancy Juárez Salas, quien pidió eliminar la publicación de la Reforma Judicial en el Diario oficial de la Federación. La mandataria aseguró esta mañana que aunque ya recibió una notificación, esta contenía un QR que no abrió, lo que certificó ante un notario.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez