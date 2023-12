Ola de violencia en Villahermosa: Balaceras, quema de coches y peleas en una noche

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- Una jornada violenta se vivió la noche del viernes y la madrugada del sábado en Tabasco, luego de que se registrara una balacera cerca de la casa del titular de Seguridad estatal, además de quema de vehículos en distintos puntos del estado, y un motín en el Centro de Readaptación Social del estado de Tabasco (Creset).

La noticia cobró mayor relevancia cuando se confirmó que los hechos sucedieron frente a la casa de Hernán Bermúdez Requena, titular de la Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco negó que la balacera que ocurrió en el Fraccionamiento Campestre, en Villahermosa, fuera dirigida hacia el titular Hernán Bermúdez Requena.

“Es falso el supuesto atentado contra el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena. El Secretario se encuentra en buen estado de salud. Se pide a los ciudadanos y ciudadanas no difundir rumores”

Asimismo, Juan Carlos Castillejo, vocero del Gobierno de Tabasco, también desmintió los rumores del ataque contra el Secretario.

“La información difundida carece de veracidad y es crucial evitar la propagación de noticias faltas. […] Les insto a confiar en los canales oficiales para obtener información precisa y verificada. Cuando se tengan más datos los daremos a conocer por las vías institucionales”, escribió.

Por otro lado, en el kilómetro 14 de la ca­rretera Villahermosa a Frontera, hombres armados interrum­pieron la marcha de un vehículo blanco y un tráiler.

Aproximadamente a las 21:30 horas, un con­tingente de camionetas con personas armadas bloqueó am­bos carriles del periférico en la entrada del Cedro Nacajuca, in­cendiando vehículos en ambas direcciones.

En el cruce con la carretera a Nacajuca y la colonia José María Pino Suárez, una familia fue obligada a descender de su vehículo y éste fue incendia­do, así como otros tráilers y vehículos.

#Mexico 🇲🇽 | This Friday night, a wave of violence erupted in Tabasco, resulting in vehicle burnings, robberies, riots, kidnappings, and shootings in Villahermosa, Cárdenas, Paraso, Nacajuca, and other smaller towns such as Comalcalco and Tacotalpa. pic.twitter.com/gtyOXfKfMC

— Dark Observers (@DarkObservers) December 23, 2023