El PAN peleará por retener Guanajuato y en Tabasco, Morena no prevé complicaciones

Ciudad de México, 5 noviembre (SinEmbargo).–En Guanajuato y Tabasco las candidaturas para la gubernatura en las elecciones de 2024 se están perfilando con mayor claridad en comparación con otras entidades.

En ambos estados, el Frente Amplio por México postulará a mujeres, mientras que en Morena se han perfilado hombres como sus aspirantes.

Los exfuncionarios federales, Javier May y Ricardo Sheffield, quienes van con el partido guinda, parecen mantenerse firmes a pesar del acuerdo del INE en cuanto a las candidaturas de género, el cual, según analistas políticos, tendrá impacto en las otras entidades en disputa.

El Frente Amplio por México anunció esta semana que, para cumplir con el principio de paridad de género, las candidaturas de Chiapas, Tabasco, Jalisco, Morelos y Guanajuato serán ocupadas por mujeres.

Sobre el tema, Marko Cortés, Dirigente Nacional del PAN, solo reveló un único nombre femenino: Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien ya ha mostrado su interés por convertirse en la abanderada de la coalición que irá contra Morena en el estado de Guanajuato, mientras que en Tabasco, la decisión será tomada por la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En tanto que en Morena, aunque aún no ha decidido ni revelado los resultados de las encuestas, los cuales, señaló serán hasta el 10 de noviembre, en ambas entidades están muy decantados dos finalistas: Javier May y Ricardo Sheffield.

“Habrá que ver hasta dónde la presencia de Claudia Sheinbaum determina o no la candidatura. A mí me parece que va a ser Ricardo Sheffield, porque en la necesidad de votos que tiene Morena para ganar el Congreso federal”, dijo Saúl Arellano Almanza, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

La más reciente encuesta de Enkoll para El País y W Radio, en su apartado de intención de voto por candidato o candidata, arrojó que el aspirante de mayor preferencia fue Ricardo Sheffield Padilla, con una predominancia del 48 por ciento; seguido por la Secretaria de Desarrollo Social y Humano en el estado, Libia Dennise García (PAN-PRI-PRD). Por último, la Diputada local Dessire Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano, quien obtuvo una intención de voto del 12 por ciento.

Mientras tanto, en Tabasco las elecciones se perfilan a favor de Morena con Javier May liderando las encuestas y el partido manteniendo una sólida preferencia en la región. Por su parte, la oposición enfrenta desafíos significativos en un escenario político dominado por Morena.

“Me parece que aquí la elección está muy cantada, no solo en el sentido del liderazgo que tiene el ex coordinador del tren Maya, (Javier May) sino también en el sentido de la potencialidad electoral de Morena, que aquí anda en el 60 o 70 por ciento de la preferencia en términos de partido”, detalló en entrevista con SinEmbargo el columnista político local y analista, Víctor Sámano Labastida.