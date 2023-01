Del Toro, González Iñárritu y Cuarón son los mexicanos que pelearán por un Óscar

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 24 de enero (ASMéxico).- Este 24 de enero se dio a conocer la lista de nominados de la edición 95 de los Premios Óscar 2023, destacando el nombre de Guillermo del Toro, con su película Pinocho. A continuación, te decimos quiénes fueron los mexicanos que han destacado.

El anuncio de las nominaciones de este año, que incluye a las películas más destacadas, de acuerdo con el criterio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se dio por medio de su canal oficial de YouTube, y fueron Riz Ahmed y Allison Williams los encargados de dirigir el programa.

MEXICANOS NOMINADOS EN LOS PREMIOS ÓSCAR 2023

*Alfonso Cuarón | Le Pupille, Cortometraje live-action

Short on time, big on talent, here are this year's nominees for Live Action Short Film. #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/XJkjcSmcbu

— The Academy (@TheAcademy) January 24, 2023