Inflación quincenal de febrero se impulsa por precios del gas LP y de la gasolina

Desde noviembre de 2021 la inflación de México se ha situado por encima del 7 por ciento, con precios que se reflejan en la canasta básica de las familias mexicanas debido al alza en productos de consumo básico, como lo son los alimentos o el transporte.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– La inflación de México de la primera mitad de febrero estuvo impulsada por la subida de precios en el gas doméstico LP, la gasolina de bajo octanaje y los automóviles, principalmente, provocando que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se colocara en 7.22 por ciento a tasa anual, una cifra que no se veía desde 2001 y que está por encima de las expectativas del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la primera quincena del segundo mes del 2022 los precios al consumidor volvieron a subir, pese a que en el reporte mensual de enero ya se había logrado una desaceleración.

Mientras que la variación quincenal fue de 0.42 por ciento, la inflación general anual se ubicó en 7.22 por ciento —tasas no vistas desde 2001—, debido a un crecimiento en el índice de precios subyacente, que registró un incremento de 0.43 por ciento quincenal y de 6.52 por ciento anual, pero el comportamiento del índice no subyacente fue de 0.41 por ciento a tasa quincenal y 9.33 por ciento a tasa anual.

El registro del INPC mostró que la inflación de esta quincena estuvo encabezada por alzas en el gas LP y en la gasolina de bajo octanaje, con una incidencia de 0.064 y 0.026 puntos porcentuales, respectivamente. En el acumulado del año, estos genéricos acumulan un incremento de 5.92 por ciento para el gas y 1.99 por ciento la gasolina.

En el caso del gas licuado de petróleo, en el periodo anterior inmediato se había colocado como uno de 10 los productos con precios a la baja, en cambio la gasolina “magna” se posicionó por tercera vez consecutiva entre los productos de mayor incidencia inflacionaria. En diciembre de 2021 el energético estuvo en el lugar seis de 10 de precios al alza, pero desde enero se colocó en la segunda posición de la lista.

Los analistas también prevén que los pronósticos inflacionarios continúen al alza debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual podría causar mayores disrupciones en las cadenas de suministro y alza en los precios de las materias primas, particularmente los energéticos.

El precio del gas LP al alza se da incluso con la ampliación de la medida nacional para la regulación de precios máximos de este insumo. De acuerdo con un reporte de SinEmbargo, desde que se estableció el límite de precios máximos para la venta de gas licuado de petróleo (LP), en agosto de 2021, y el costo de este energético se encuentra hasta tres pesos por kilo por encima del tope inicial.

Además de los energéticos, los automóviles también fueron los productos de mayor incidencia en la inflación, con una aportación de 0.024 por ciento, y una variación quincenal de 1.19 puntos. En el caso de los vehículos se debe principalmente a que continúa agravándose la crisis por los chips semiconductores. La producción y venta de los autos ha bajado desde el inicio de la pandemia, un sector que no se ha podido recuperar del todo precisamente por la falta de una de sus materias primas.

Fuera de la “vivienda propia”, el resto de productos al alza fueron de carácter alimenticio: en la lista continúa la carne de res, pollo, tortillas, leche, loncherías y restaurantes, y el limón, aunque este último se colocó como el de menor incidencia para esta quincena, aunque en los dos reportes previos del Inegi había encabezado la lista de subida de precios, pues si bien en esta ocasión su variación quincenal fue de 3.64 puntos (y una incidencia de 0.011), para el mes de enero el limón tenía una variación de 68.77 por ciento (y 0.113 puntos de incidencia).

En contra parte, los productos que tuvieron un registro de baja en sus precios fueron los siguientes:

– Jitomate.

– Papa y otros tubérculos.

– Chile poblano, chile serrano y otros chiles frescos.

– Calabacitas.

– Televisores.

– Lechuga y col.

-Tomate verde.

– Computadoras.

Al interior del índice subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías se elevaron 0.56 por ciento, compuesta de 0.53 puntos de “mercancías alimentarias” y 0.60 de “mercancías no alimentarias”; por su parte, los servicios subió a 0.26 por ciento, impulsada por un 0.16 de “viviendas”, 0.30 puntos de “Educación (colegiaturas)” y 0.35 de “Otros servicios” (donde se incluyen loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros).

Dentro del índice no subyacente, los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 0.10 por ciento, con una baja de -1.36 por ciento en las “Frutas y Verduras” y un 0.93 por ciento en los pecuarios, y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno crecieron 0.82 por ciento a tasa quincenal, con la mayor incidencia por parte de los “energéticos” con un 0.96 por ciento.

Hasta ahora preocupa el incremento de los energéticos ante incrementos en precios en mercados internacionales de materias primas. “Estos incrementos son relevantes pues los mayores precios de energéticos en los mercados internacionales también inciden sobre los precios al consumidor, lo que se traduce en un efecto de traspaso hacia precios al consumidor en productos del componente subyacente. Así, mercancías alimenticias que utilizan como insumos energéticos y granos para su producción podrían seguir subiendo de precio”, explicó Grupo Financiero Base.

