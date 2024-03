El comercio electrónico como una oportunidad de crecimiento para negocios de moda

Axel Zúñiga de Chili Beans Clothing, compartió que la clave es adaptarse y usar todas las herramientas que el comercio electrónico y las plataformas te brindan.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El comercio electrónico se ha mostrado como una gran opción de crecimiento para los negocios y plataformas como Mercado Libre han impactado positivamente al brindar un marketplace para las empresas mexicanas, en este caso al hablar del segmento de moda.

Chili Beans Clothing es una empresa que no temió adaptarse e ingresar al comercio electrónico, aspecto en el que Mercado Libre ha sido una gran herramienta y apoyo para su crecimiento.

“La empresa tiene aproximadamente 25, 26 años, fue una empresa familiar en algún momento, fundada por mi papá, teníamos antes un estilo muy diferente de trabajo que era fabricar y distribuir a tiendas que eran ya las que vendían al consumidor final pero con con la cuenta de Mercado Libre, que tenemos desde hace 13 años, pero en realidad cuando explotamos dentro de la plataforma fue finales del 2019 y principios del 2020 con la pandemia”, dijo Axel Zúñiga de Chili Beans Clothing.

Axel señaló que en su caso no hubo temor de integrarse a esta plataforma de mercado Libre, lo que había era una necesidad. “Digamos que la necesidad de los cambios que hubo con la pandemia nos orilló o formar una manera de sobrevivir porque de plano nos cerraron las tiendas, nuestros clientes tuvieron que cerrar por cuestiones de restricciones y era como o hacemos otra cosa o se acaba la empresa […], en nuestro caso no nos dio miedo, más bien era como ‘no tenemos mucha alternativa’, lo hicimos como una alternativa per cuando estuvimos dentro nos dimos cuenta que era una super oportunidad y la aprovechamos”.

Destacó que mucha gente tiene la creencia de que vender en internet se vende solo y no es como tal, a esta empresa le ha funcionado la adaptabilidad, ya que los cambios se dan muy rápido en especial al hablar de internet y el mundo digital. “En algún momento era: fabricábamos nuestro producto, lo llevábamos a la tienda, pasaba tiempo y teníamos la respuesta del parte del consumidor, gusta o no gusta va lento; en el internet se tiene mas rápido la respuesta y por lo mismo, también te va mejor cuando algo funciona, funciona más rápido pero también debes tener esa capacidad de respuesta mucho más rápido”.

La plataforma de Mercado Libre cuenta con un ecosistema que incluye Mercado Pago, Mercado Adds y herramientas de logística que sirven para que quien busca vender un producto en su aplicación encuentre las alternativas que le ayuden a hacer crecer su negocio a través de comercio electrónico.

“Como cliente y como seller soy fan de Mercado Libre, la verdad, tiene un ecosistema que nos ayuda mucho a hacer negocios tanto en la parte comercial de la venta del producto como financieramente hablando y nosotros, considero, que hemos sido un empresa que ha tratado de aprovechar al máximo todas esas facilidad y servicios con los que cuenta, hablamos de logística en el caso de Full, hablamos de Mercado Pago en el tema financiero, hablamos de publicidad, es un ecosistema muy grande que está ahí para aprovecharse”, refirió Zúñiga.

La integración de Chili Beans Clothing a Mercado Libre trajo beneficios significativos, reduciendo costos y ampliando el alcance de la marca a nivel nacional. La plataforma democratizó el acceso al mercado, permitiendo a Chili Beans competir en igualdad de condiciones con grandes empresas, gracias a la visibilidad y las herramientas que ofrece este marketplace.

Algunos datos a destacar revelados por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) son que Mercado Libre fue el marketplace multicategoría con mayores búsquedas durante 2023, en México 66 millones de mexicanos adquieren productos y servicios a través de internet; principalmente compran moda con un 62 por ciento y belleza o cuidado personal en un 50 por ciento. La categoría de moda ha registrado una mayor tasa de crecimiento con 41.7 por ciento y es la tercera con mayor recurrencia de compra con un 71 por ciento.