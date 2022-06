Ataque armado en Cárcel de Cuautla deja un muerto y un herido, informa Gobierno

Los primeros reportes indican que hombres armados dispararon ráfagas desde un auto particular contra la puerta principal del penal, aún se desconoce los nombres de los involucrados.

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- Un ataque ayer en la noche en la Cárcel Distrital de Cuautla dejó un custodio muerte y otro herido, según confirmó el Gobierno de Morelos.

“Lamentamos profundamente el cobarde ataque ocurrido en la Cárcel Distrital de Cuautla, donde lamentablemente un custodio del lugar perdió la vida y otro más resultó herido. Se ha desplegado el operativo correspondiente para dar con los responsables”, desplegaron las autoridades en un mensaje a través de sus redes sociales.

Los primeros reportes indican que hombres armados dispararon ráfagas desde un auto particular contra la puerta principal del penal; y autoridades municipales recibieron el reporte del ataque alrededor de las 22:30 horas de este jueves.

— Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) June 24, 2022

Al lugar asistieron elementos de las Fuerzas Armadas, de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado. Hasta esta madrugada se realizaron operativos de búsqueda para detener a los responsables que, presuntamente, viajaban en un auto compacto tipo Tsuru, color blanco.

El pasado 16 de junio, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que quieran viajar hacia México debido a los altos niveles de violencia, además del alza de contagios de COVID-19.

“El crimen violento y la actividad criminal opera ampliamente en la zona. Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes han sido víctimas de secuestro“, detalló el Gobierno en los casos de Colima, Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Morelos.

De acuerdo con el reporte de seguridad presentado el pasado lunes 23 de mayo en la conferencia matutina del Presidente, en el primer cuatrimestre del año hubo nueve mil 895 víctimas del delito de homicidio doloso, mientras que el total del año pasado superó las 11 mil víctimas.

En los tres años y cuatro meses de sexenio, el Gobierno federal contabiliza un total de 44 mil 235 homicidios dolosos.