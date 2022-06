FOTOS: Misión BepiColombo capta primeros planos de Mercurio en segundo acercamiento

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) – La misión ESA/JAXA BepiColombo ha realizado su segunda asistencia gravitatoria del planeta Mercurio, capturando nuevas imágenes en primer plano a medida que se acerca a la órbita del planeta en 2025.

El acercamiento máximo tuvo lugar a las 09:44 UTC del 23 de junio de 2022, a unos 200 km sobre la superficie del planeta. Durante el encuentro se recopilaron imágenes de las tres cámaras de monitoreo (MCAM) de la nave espacial, junto con datos científicos de una serie de instrumentos.

Debido a que el acercamiento más cercano de BepiColombo fue en el lado nocturno del planeta, las primeras imágenes en las que se ilumina Mercurio se tomaron alrededor de cinco minutos después del acercamiento, a una distancia de unos 800 km. Se tomaron imágenes durante unos 40 minutos después del acercamiento mientras la nave espacial se alejaba del planeta nuevamente.

🆕 #BepiColombo's first sighting of the giant Caloris basin, shadows cast at sunrise, and a rare candidate volcano (hiding in this👇 image) are our top picks from yesterday's #MercuryFlyby.

Explore more images and details 👉https://t.co/A2z4vxMQzk #ExploreFarther pic.twitter.com/MT1b7nFys0

— ESA Science (@esascience) June 24, 2022