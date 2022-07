Marvel revela que Avengers: The Kang Dynasty y Secret Wars estrenarán en 2025

Marvel Studios adelantó contenidos de las próximas fases de su universo cinematográfico desde la Comic-Con en San Diego, y anunció fechas para las dos nuevas películas de los Vengadores.

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) – Tres años después de presentar la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) en la Comic-Con de San Diego, el mandamás Marvel Studios, Kevin Feige, regresó al Salón H para hacer lo propio con la Fase 5, en el marco de la que anunció títulos destacados como una serie de Daredevil, la nueva película de Capitán América o Thunderbolts. Pero sin duda lo más detacado fue el avance de lo que viene en la Fase 6, la llamada “Saga del Multiverso” que contará con dos nuevas películas de Vengadores: Avengers: The Kang Dinasty y Avengers: Secret Wars.

La Fase 6, anunció Feige, arrancará en noviembre de 2024 con el estrenode Los 4 Fantásticos, la nueva versión ya dentro del UCM de la familia de superhéroes marvelita que aún no tiene ni reparto confirmado ni director, después de que Jon Waitts, el responsable de la última trilogía de Spider-Man, abandonase el proyecto. La película contará con la presencia del esperado villano Victor Von Doom, es decir, Doctor Doom.

Del resto de proyectos de esta Fase 6, que durará poco más de un año, Feige tan sólo confirmó el título de las dos nuevas películas de Vengadores. Un anuncio que vino a ratificar las filtraciones aparecidas en las últimas horas sobre ambos filmes.

El primero llevará por título Avengers: The Kang Dynasty, y estará centrado en el personaje interpretado por Jonathan Marjos (y sus variantes: Iron Land, Inmortus, Rama-Tut…) y que verá la luz el 2 de mayo de 2025. Hay que recodar que Kang, el Conquistador está llamado a tomar el relevo de “Thanos” como gran villano del UCM. Y aunque el personaje hará su presentación en Ant-Man and The Wasp: Quantumania, que se estrenará en febrero del próximo año, una variante del mismo ya se pudo ver en el capítulo final de Loki bajo la denominación de “El que permanece”.

GUERRA ENTRE UNIVERSOS… ¿Y REINICIO?

Y será en noviembre de 2025 cuando la saga del Multiverso llegue a su fin con Avengers: Secret Wars, título que hace referencia a una miniserie de cómics que lanzó Marvel de 2015 que relata una incursión entre el universo principal de Marvel (Tierra-616) y el universo Ultimate Marvel (Tierra-1610) que lleva a la destrucción de ambos.

En esta trama, muchas variantes de los personajes de Marvel se encuentran viviendo en un planeta postapocalíptico llamado Battleworld, un lugar ubicado al final del tiempo visto en Loki donde la “AVT” manda todo lo que necesita eliminar como si se tratara de un vertedero.

En todo caso, no está claro si Marvel Studios se basará en las Secret Wars de 2015 o de la miniserie de mediados de la década de 1980 que la inspiró, pero quizás lo más importante es lo que sucedió tras esta trama que después Marvel se reinició bajo la marca All-New, All-Different lanzando versiones “totalmente nuevas y diferentes” de muchos de sus personajes más queridos. ¿Podría ocurrir lo mismo con el UCM? Tan sólo el tiempo, y Kevin Feige, tienen la respuesta.

