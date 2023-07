Alejandro Martí, empresario y fundador de Deportes Martí, muere a los 73 años

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Alejandro Martí, empresario y fundador de la organización México SOS, murió este lunes a los 73 años.

La noticia fue dada a conocer por el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2018, José Antonio Meade, a través de su cuenta de Twitter.

Meade destacó la capacidad de Martí para convertir el dolor en causa y exigir “un mejor país”.

El 4 de junio de 2008, Fernando Martí de 14 años fue secuestrado cuando iba en camino a su secundaria. Fue localizado 53 días después en la colonia Villa Panamericana, en la actual Alcaldía Coyoacán, al interior de la cajuela de un automóvil reportado como robado.

Luego de que eso ocurriera, Alejandro Martí retó al entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa; el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y otros funcionarios cuando fue invitado especial en la 23º Sesón del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupado las oficinas de Gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada”, sentenció aquel día.