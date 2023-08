Policía de Canadá confirma muerte del mexicano Carlos; su cuerpo fue hallado en lago

Autoridades iniciaron investigaciones para determinar cómo, dónde y cuándo murió el joven mexicano; la policía externó sus condolencias a la familia de Aranda.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– La Real Policía Montada (RCMP) de Canadá confirmó que el cuerpo recuperado en el lago de Osoyoos corresponde al mexicano Carlos Tomás Aranda Burgoin, desaparecido desde el pasado 7 de julio en ese país.

En un comunicado, las autoridades canadienses informaron que se llevan las investigaciones para determinar cómo, cuándo, dónde y en qué condiciones ocurrió la muerte del mexicano.

También externaron sus condolencias a la familia de Carlos Tomas Aranda Burgoin, cuyo cuerpo fue recuperado a las 14:30 horas del martes 22 de agosto del lago Osoyoos, en la provincia de Columbia Británica.

El día de ayer, el Gobierno de México informó este que la Real Policía Montada de Canadá advirtió sobre la localización de un cuerpo, en las orillas del lago Osoyoos, con la ropa con la que Carlos Tomas Aranda Burgoin fue visto por última vez hace 46 días.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que el médico forense se encuentra realizando las pruebas de ADN correspondientes para determinar su identidad.

“Se informa que la Real Policía Montada de Canadá [RCMP] notificó sobre la localización de un cuerpo, en las orillas del lago Osoyoos, con la vestimenta con la que Carlos Tomás Aranda Burgoin fue visto por última vez el 7 de julio de 2023”, reveló.

La Cancillería mexicana también afirmó que estará acompañando a la familia Aranda Burgoin para brindarles asistencia consular y acompañamiento ante las autoridades canadienses.

Momentos antes, la familia del joven dio a conocer que un representante de la policía canadiense los contactó para darles la noticia del hallazgo de una persona muerta en el lago.

“La RPMC respondió y recuperó el cuerpo de un hombre que estaba localizado aproximadamente a 50 pies de la costa de la playa Gyro”, detalló la RCMP.

Carlos Tomás Aranda Burgoin fue visto por última vez el pasado 7 de julio en Brar Fruit Stand & Orcharnd, en la Columbia Británica de Canadá.

El joven de 30 años y originario de Oaxaca viajó a dicho país luego de egresar de la carrera de Desarrollo y Turismo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Desde su llegada, había trabajado alrededor de un mes en una granja en Osoyoos.

La organización Dignidad Migrante Society, encargada de brindar apoyo a trabajadores extranjeros en la Columbia Británica, denunció la desaparición del joven.

Posteriormente, la Real Policía Montada de Canadá emitió una ficha de búsqueda en la que se detallan los datos y señas particulares de Carlos: es un hombre de tez clara, mide 1.75 metros de altura, tiene barba, ojos color marrón, cabello ondulado y un lunar en el cuello.