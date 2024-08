La historia reciente de dos mujeres que durante años espiaron para Rusia desde México

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– A finales del año 2022, los casos de una creadora de joyas de fantasía en Italia, tres búlgaros arrestados en Gran Bretaña, una pareja de argentinos viviendo en Eslovania y una fotógrafa en Atenas destaparon un red de espionaje que Rusia mantiene en países de Occidente, incluyendo México.

De estos casos, los de María Mayer y María Tsalla conectan con México. Ambas mujeres dijeron haber nacido en Atenas y ser mitad mexicanas.

María Munos-Mayer o Anna Valeryevna Dultseva, su nombre real, recientemente fue galardonada y recibida por el Presidente ruso Vladímir Putin junto con toda su familia en el mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría, cuando el Kremlin reconoció por primera vez que algunos de los rusos retenidos en Occidente pertenecían a sus servicios de seguridad.

La mujer y su esposo Artem Dultsov, liberados en Eslovenia, eran agentes de inteligencia encubiertos comúnmente conocidos como “ilegales”. Haciéndose pasar por expatriados argentinos, utilizaron Liubliana como su base desde 2017 para transmitir las órdenes de Moscú a otros agentes durmientes y fueron arrestados por cargos de espionaje en 2022.

President Putin gives a hero’s welcome to Russian nationals freed in an historic prisoner exchange with the West.

Sus dos hijos se unieron a ellos en su vuelo a Moscú vía Ankara, Turquía, donde el viernes 2 de agosto tuvo lugar el intercambio masivo. No hablan ruso y sólo se enteraron de que sus padres eran ciudadanos rusos en algún momento durante el vuelo, según informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Los rusos que regresaron recibieron una bienvenida de héroes en el aeropuerto, con una guardia de honor y ramos de flores.

Artiom Dultsev y Anna Dultseva, que durante 10 años se hicieron llamar Ludwig Gish y María Rosa Mayer, contaron a la prensa cómo fue su vida bajo una identidad falsa, cómo escondieron a sus hijos y olvidaron hasta su propia lengua materna.

Si bien María Mayer se hizo pasar por años por una expatriada argentina, en algún momento de su vida también dijo haber nacido en Atenas y ser de madre mexicana para ocultar su verdadera identidad. Sí, la mujer también piso suelo mexicano y hasta consiguió papeles que acreditaban su residencia, entre ellos una acta de nacimiento original que sacó en el estado de Querétaro en junio del 2012 en la que declaró ser hija de padre austriaco y madre mexicana, una CURP, un RFC y una credencial de elector, según información obtenida por la internacionalista Stephanie Henaro, quien ha escrito del caso en columnas publicadas en los diarios El Economista y El País.

Un dossier clasificado al que accedió el medio argentino Infobae confirma lo escrito por Henaro y revela más detalles: el 17 de septiembre de 2012, un avión de Aeroméxico llevó a María Rosa Mayer Muños a Argentina. La mujer presentó un pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos en el que llevaba el pelo recogido y en su foto aparecía levemente maquillada.

The children of Anna and Artem Dultsev, the Russian deep cover spies returned home as part of the prisoner exchange, didn’t know they were Russian until they arrived at the Ankara airport for the swap, the Kremlin says. They don’t speak Russian, so Putin greeted them in Spanish. pic.twitter.com/Bl2AdyyCAK

— max seddon (@maxseddon) August 2, 2024