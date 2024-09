EU sanciona a personas y 2 empresas ligadas al Cártel de Sinaloa y al Clan del Golfo

Los Ángeles, 24 de septiembre (LaOpinión).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones en contra de cinco ciudadanos colombianos identificados como líderes del Clan del Golfo, también conocido como Los Urabeños, una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes de ese país.

Asimismo, impuso sanciones en contra de dos empresas con sede en México, y que son propiedad de traficantes de fentanilo asociados al Cártel de Sinaloa.

“Esta acción también apunta a la capacidad de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, con sede en Colombia, para operar redes de tráfico de migrantes hacia el norte a través del Tapón del Darién y hacia la frontera sur de Estados Unidos”, agregó.

Today, @USTreasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned five Colombian nationals and two Mexico-based businesses. https://t.co/sp9UMSiQSP

— Treasury Department (@USTreasury) September 24, 2024