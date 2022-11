“¡Hasta la próxima misión!”: La perrita Frida es despedida con emotivo mensaje

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) dio este jueves el último adiós a Frida, la perrita rescatista que formó parte de su unidad canina y que fuera pieza clave para el rescate de personas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Con un emotivo mensaje, su entrenador Israel Arauz se despidió de la labrador que murió la semana pasada en las instalaciones del subgrupo de control canino, lugar que fue su hogar durante sus últimos años de vida.

“Creo que naciste con una gran estrella y ahora eres una de ellas. Simplemente no quiero decirte adiós, así que sólo voy a hablarte como siempre: ‘Nos vemos, gordita. Hasta la próxima misión”, dijo durante la ceremonia en la Semar.

“A muchos diste una nueva esperanza para continuar en esta vida al contribuir con su rescate; a otros -como a esta familia- le diste el consuelo hacia la vida eterna, y hoy hacemos lo mismo contigo. Honramos tu existencia y te decimos: ‘Hasta pronto, mi gordita'”, agregó.

Para Arauz, quien compartió frente a compañeros y civiles su tristeza por no haber estado con Frida en los últimos momentos, todo el equipo hizo lo que estaba en sus manos hasta su “último ladrido”.

“Tu partida significa mucho para esta institución y México pierden una gran canino naval. En mi caso, te llevas parte de mí y pierdo una amiga”, compartió su entrenador entre lágrimas al recordar que ya no está. “Muchas gracias por este tiempo de enseñanza y de compañía. Le diste mucho a nuestra Nación, a la humanidad, y en mi caso, me diste tanto que no tengo palabras”.