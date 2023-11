China informa a la OMS que sufre un aumento de enfermedades respiratorias infantiles

Madrid, 24 de noviembre (Europa Press).- Las autoridades sanitarias chinas han informado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que han aumentado las consultas ambulatorias y los ingresos hospitalarios de niños por neumonía por “Mycoplasma pneumoniae” (una infección bacteriana común causante de la neumonía, que generalmente afecta a los niños más pequeños) desde mayo y por el virus respiratorio sincitial (VRS), adenovirus y virus de la gripe desde octubre, aunque han descartado que haya cambios en la enfermedad y la presencia de patógenos inusuales o novedosos.

Según informa la OMS, algunos de estos aumentos se producen antes en la temporada de lo que se ha experimentado históricamente, pero no son inesperados dado el levantamiento de las restricciones de COVID-19, como se ha experimentado de forma similar en otros países.

WHO statement on reported clusters of respiratory illness in children in northern China

WHO has made an official request to #China for detailed information on an increase in respiratory illnesses and reported clusters of pneumonia in children.

At a press conference on 13… pic.twitter.com/Jq8TgZjWNX

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 22, 2023