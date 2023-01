OMS pide a China más información sobre nueva ola de COVID que lleva 60 mil muertes

Las autoridades chinas reportaron que cinco mil 503 personas murieron por insuficiencia respiratoria y otras 54 mil 435 muertes se debieron a padecimientos como cáncer, enfermedades cardíacas y otras dolencias combinadas con el virus.

Por Joe McDonald

Beijing, China, 15 de enero (AP) — La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a China que siga publicando información sobre su ola de contagios de COVID-19, después de que el Gobierno anunciara casi 60 mil muertes desde principios de diciembre tras semanas de quejas de que no estaba contando al mundo lo que ocurría.

El anuncio del sábado era la primera cifra oficial de muertes desde que el Gobierno del Partido Comunista levantó de forma repentina las medidas contra el virus en diciembre pese a un auge de contagios que llenó los hospitales. Eso hizo que la OMS y otros gobiernos pidieran información, mientras que Estados Unidos, Corea del Sur y otros impusieron controles a los viajeros llegados de China.

El Gobierno dijo que cinco mil 503 personas habían muerto por fallo respiratorio provocado por la COVID-19 y que se habían registrado 54 mil 435 decesos por cáncer, enfermedad cardiaca y otros problemas de salud combinados con COVID-19 entre el 8 de diciembre y el 12 de enero.

El anuncio “permite una mejor comprensión de la situación epidemiológica”, indicó un comunicado de la OMS. El director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, habló por teléfono con el Ministro de Salud, Ma Xiaowei, añadió el comunicado.

Spoke with Minister Ma Xiaowei about the #COVID19 situation in #China. I appreciated the release of detailed information, which we request they continue to share. Asked for the sharing of further sequences & cooperation on understanding the virus origins. https://t.co/rJK3AYBirM — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 14, 2023

“La OMS solicitó que esta clase de información detallada siguiera compartiéndose con nosotros y el público”, dijo la agencia.

La Comisión Nacional de Salud dijo que sólo se habían contabilizado las muertes en hospitales, de modo que los enfermos que fallecieran en casa no se incluirían en la estadística. No indicó si se darían datos actualizados, o cuándo ocurriría.

Un funcionario de salud dijo que “el pico de emergencia nacional” ha pasado, dado un declive del 83 por ciento en el número diario de personas que acudían a clínicas de fiebre desde el máximo alcanzado el 23 de diciembre.

Los datos multiplican más que por dos la cifra oficial de muertos en China por COVID-19 a 10 mil 775 desde que se detectó por primera vez la enfermedad en la ciudad central china de Wuhan a finales de 2019. China sólo cuenta en sus datos oficiales las muertes por neumonía o fallo respiratorio, lo que excluye muchos fallecimientos que se habrían atribuido al virus en otros países.

Met with @_AfricanUnion Member States’ Ambassadors to discuss the way forward in the #COVID19 pandemic, lessons learned & strengthening global health architecture. Thank you, brothers & sisters, for your commitment to healthier, safer, fairer Africa. https://t.co/i4IhrwKTDM pic.twitter.com/lhJjTvTarj — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 12, 2023

Por otra parte, el servicio de trenes de alta velocidad se reanudó este domingo entre la China continental y Hong Kong, bajo restricciones que permiten que cinco mil pasajeros de cada lado hagan el viaje por día, presentando un resultado negativo en una prueba del virus de las 48 horas previas.

Los dos lados reanudaron los desplazamientos suspendidos dentro de la estrategia “cero COVID” de Beijing, que aspiraba a mantener el virus fuera de China. Hong Kong impuso restricciones diferentes pero similares que bloquearon la mayoría de los viajes internacionales.

Candice Zhong, vecina de Shenzhen, en el territorio continental, dijo a su llegada a Hong Kong que tenía previsto visitar los dos grandes parques temáticos de la ciudad.

“Quiero venir a Hong Kong para ver cómo es ahora”, dijo Zhong en la terminal del Hong Kong Mass Transit Railway. “Iré a Disneyland y Ocean Park”.

The first high-speed train from Hong Kong to mainland China departed on the morning of January 15, 2023, after the resumption of service following a three-year suspension because of Covid. pic.twitter.com/dHNwqH3Gk4 — South China Morning Post (@SCMPNews) January 15, 2023