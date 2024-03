El Consejo de Seguridad exige detener la guerra en Gaza. Israel cancela visita a EU

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS).- El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado este lunes una resolución presentada por Argelia que pide un alto al fuego en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 32 mil 300 personas como consecuencia de la ofensiva militar del ejército de Israel sobre el enclave palestino.

“El Consejo de Seguridad acaba de aprobar una resolución largamente esperada sobre Gaza, exigiendo un alto al fuego inmediato y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes“, ha indicado el Secretario General de la ONU, António Guterres, en la red social X, antes Twitter.

El texto ha sido aprobado con 14 votos a favor, cero votos en contra y una abstención, la de Estados Unidos. Esto se produce después de que Rusia y China vetaran el viernes una propuesta de resolución presentada por Washington.

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.

This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.

— António Guterres (@antonioguterres) March 25, 2024