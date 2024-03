Autoridades hallan 5 cuerpos abandonados frente al palacio municipal de Cárdenas, SLP

Agentes de la Policía de Investigación llevarán a cabo la investigación del caso y cuentan ya con líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

San Luis Potosí, 25 de marzo (ElPulso).- Los cadáveres de cinco personas fueron dejados en la puerta de la Presidencia Municipal del municipio de Cárdenas este lunes por la madrugada.

Desde el sábado, se reportaron varios hombres levantados por supuestos miembros de la delincuencia organizada, pero fue hasta esta mañana que se encontraron los cuerpos en el Palacio Municipal.

Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya trabaja en la integración de una carpeta de investigación por el deceso de las cinco personas.

Por lo anterior, la Dirección General de Métodos de Investigación (DGMI) se trasladó a la colonia Barrio del Carmen, a fin de iniciar con las primeras indagaciones.

Personal del Servicio Médico Legal (Semele) acudió al lugar señalado para realizar el levantamiento de los cuerpos, aún sin identificar, a fin de realizarles la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

En la zona, se realizó un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales para dar con quien resulte responsable de este hecho.

