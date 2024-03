Florida prohíbe uso de redes sociales a menores de 14 años; Ley aplicará en 2025

Por Brendan Farrington

TALLAHASSEE, Florida, EU (AP) — Florida tendrá una de las prohibiciones más restrictivas al uso de redes sociales por parte de menores de edad —si sobrevive a las impugnaciones judiciales que se tienen previstas— después de que el Gobernador Ron DeSantis firmó la medida el lunes.

La propuesta prohibirá las cuentas en redes sociales para menores de 14 años y requerirá permiso de los padres para adolescentes de 14 y 15 años. Es una versión levemente suavizada de una prohibición que DeSantis vetó hace pocos días, una semana antes de que finalizara el periodo legislativo de sesiones.

La nueva Ley, la máxima prioridad legislativa del titular de la asamblea estatal, el republicano Paul Renner, está programada para entrar en vigor el 1 de enero de 2025.

La iniciativa que vetó DeSantis habría prohibido que los menores de 16 años ingresaran a las populares plataformas de redes sociales sin importar el consentimiento de sus padres. Pero antes del veto, el Gobernador llegó a un acuerdo con Renner sobre la redacción de la iniciativa para abordar sus inquietudes, y la legislatura le envió un segundo proyecto de Ley a DeSantis.

Governor Ron DeSantis Signs HB3 to Protect Children from the Harms of Social Media https://t.co/9nylhaOIXI

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 25, 2024