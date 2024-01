El Gobernador de Florida abandona campaña por la candidatura presidencial republicana

Por Sreve Peoples

WASHINGTON (AP).— El Gobernador de Florida Ron DeSantis suspendió el domingo su campaña por la candidatura presidencial republicana, la víspera de las primarias en Nueva Hampshire, poniendo fin a un intento que no cumplió con las expectativas de ser un serio retador contra el expresidente Donald Trump.

DeSantis anunció su decisión en un video colocado en X, la plataforma antes conocida como Twitter.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

