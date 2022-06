Ocho documentales en Netflix con historias inspiradoras para celebrar el orgullo LGBT

Son ocho documentales inspiradores que puedes encontrar en Netflix y que son una forma de celebrar también este mes del orgullo LGBT+ encontrando una representación o conociendo las luchas que abrieron el camino a otros.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- El próximo 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT+, pero es este sábado que las calles de la ciudades se llenan de colores en medio de una celebración en la que también se da lugar a la reflexión y se exige el respeto por todas las formas de amar.

A lo largo de los años el cine se ha convertido en un gran hogar en el que hemos podido acercarnos a diversas historias de la comunidad LGBT+. Quién no logró empatizar de inmediato o identificarse con Moonlight, la brasileña Hoy quiero volver solito y el primer amor, desear abrazar a Marina en Una Mujer fantástica, ser testigo de Secreto en la montaña o dorar el color azul de La vida de Adèle, sólo por mencionar algunas.

En la pantalla muchos han encontrado su propia historia o parte de ella a la vez que esa representación tan necesaria ayuda para dar el paso o darnos cuenta que hay muchas más vidas similares por descubrir.

En esta ocasión, te compartimos ocho filmes que cuentan de igual forma historias pero reales de personas que han decidido alzar la voz y mostrarse tal cual son. Documentales inspiradores que puedes encontrar en Netflix y que son una forma de celebrar también este mes del orgullo encontrando algo de nosotros en esas historias o, bien, admirar la potencia con que sus vidas hicieron un cambio y han abierto camino para otros.

EL ODIOSO PETER TATCHELL

¿Quién es Peter Gary Tatchell? En un inicio él intentó seguir las reglas, pero decidió romperlas al no ver respuestas ante el respeto por los derechos de la comunidad LGBT. Usó la protesta como su arma y llegó en los lugares más conservadores para hacer oír su voz. Este documental sigue la vida del hombre considerado como uno de los más incómodos para Reino Unido y su controversial forma de ser visto.

LA MUERTE Y LA VIDA DE MARSHA P. JOHNSON

La versión oficial fue “suicidio”, pero su comunidad y el mundo entero aseguran que no fue así, sino un asesinato porque Marsha P. Johnson incomodó a los más conservadores de Estados Unidos con su activismo en pro de las libertades de las personas LGBT+. Ahora, a 30 años de su muerte, este documental le rinde homenaje a una mujer transgénero afroamericana que luchó hasta el fin.

UN AMOR SECRETO

Enamorarse en los años 40 tenía que ser el plan de vida para toda mujer, pero para una pareja lésbica eso no era concebido. ¿Cómo amar en medio de una sociedad que reprime la homosexualidad? Amor en secreto cuenta la vida de de Terry y Pat, dos mueres que mantuvieron oculto su amor y que deciden revelarlo al mundo al final de sus vidas.

CHAVELA

Un retrato apasionado de la cantante nacida en Costa Rica, pero de corazón mexicano: Chavela Vargas. El filme cuenta con material inédito, entrevistas con la propia Chavela, sus contemporáneos, colegas —como Eugenia León, Pedro Almodovar, Miguel Bose— y ex parejas que revelarán el lado más profundo de la interprete de música ranchera. La mujer que rompió moldes y escandalizó a la sociedad de su época al interpretar canciones que eran compuestas principalmente por hombres y en su mayoría hablaban de amor no correspondido por las mujeres y la soledad.

ALL IN MY FAMILY

El director chino Hao Wu comparte su propia vida en este documental que muestra cómo su familia tradicional no acepta que sea gay, y que ahora junto a su pareja decidan convertirse en padres de dos hijos a través de un vientre sustituto en Estados Unidos. El filme se convierte en testigo del proceso de aceptación de su familia.

ANGÉLE

La cantante belga Angèle pausa por momento su vida para este documental en el que reflexiona cómo se ha transformado su vida desde que lanzó su primer sencillo en 2017. En el filme la joven relata en cómo su relación con otra mujer quedó revelada durante una transmisión por televisión invadiendo su intimidad y provocando que su familia se enterara de su salida del closed de esa forma.

LAERTE-SE

Después de 60 años de mostrarse ante el mundo como hombre, sumando tres matrimonios e hijos, Laerte Coutinho, uno de los caricaturistas más conocidos de Brasil decide presentarse como mujer. El filme explora la vida y obra de la artista que tuvo miedo de no ser aceptada por su familia e en su ambiente laboral después de su transición.

AL DESCUBIERTO: CAITLYN JENNER

Caitlyn Marie Jenner fue ganadora de los Juegos Olímpicos de Montreal el año 1976 cuando aún se reconocía como William Bruce Jenner, su fama alcanzó la televisión y en los 80 se convirtió en uno de los rostros más reconocidos. Se casó con la empresaria Kris Jenner y tuvo dos hijas, pero en 2015 tomó la importante decisión de reconocerse como una mujer trans.

Bianka Estrada https://www.sinembargo.mx/author/biankaestrada Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.