Francia asegura pase a octavos tras regreso de Mbappé; Austria gana 3-2 sobre Holanda

Dortmund, Alemania, 25 de junio (AP) — Kylian Mbappé, con una máscara para protegerse la nariz rota, marcó su regreso a la Eurocopa con un gol contra Polonia.

Sin embargo, no fue suficiente para anotarse la victoria el martes, y tampoco para resolver los crecientes problemas de Francia en la Eurocopa 2024.

Mbappé se quitó la máscara protectora para celebrar frente a los fanáticos de su equipo después de convertir un penal a los 56 minutos. Pero Robert Lewandowski obtuvo el empate 1-1 con un penal a los 79 minutos que pudo ejecutar dos veces, dejando a los franceses como subcampeones detrás de Austria en el Grupo D y dejándolos en la mitad del cuadro con el campeón defensor Portugal, la nación anfitriona Alemania y España, tres potencias del continente.

En primera instancia, el arquero francés atajó el penal de Lewandowski a los 77. Pero el árbitro determinó que Maignan se adelantó de la raya y ordenó repetirlo. El artillero polaco clavó el balón en el ángulo inferior con su segundo intento.

Francia quedó como escolta de Austria en la llave, aun sin ser convincente.

“Obviamente queríamos el primer lugar, pero para eso teníamos que ganar”, dijo el entrenador de Francia, Didier Deschamps. “Hicimos lo que teníamos que hacer creando ocasiones para ganar. Podríamos haberlo hecho mejor”.

En su regreso a la alineación titular, Mbappé estaba claramente afectado por el uso de una máscara negra que limita su visión periférica.

Se mantuvo alejado de los desafíos demasiado físicos y no compitió por la pelota en el aire. A menudo se le veía colgado en el borde del área, esperando que el balón llegara a él.

Aún así, siguió siendo el atacante más peligroso de Francia y finalmente anotó su primer gol en seis partidos en el torneo, cuatro en la edición 2020 y dos en la edición actual. Fue el gol número 48 del delantero del Real Madrid con Francia.

En lo que probablemente sea su última aparición en una Eurocopa, Lewandowski, de 36 años, se marchó con una anotación, su gol internacional número 83.

Gracias a su victoria 3-2 ante Holanda, los austriacos totalizaron seis puntos, uno más que los franceses.

Polonia, eliminada de antemano, quedó en la última plaza con un punto.

AUSTRIA AVANZA A OCTAVOS DE FINAL

Marcel Sabitzer anotó en las postrimerías del partido para que Austria avanzara como primera de su grupo a los octavos de final de la Eurocopa con una victoria el martes por 3-2 sobre Holanda.

Austria encabezó el Grupo D gracias a que Francia empató 1-1 con Polonia en el otro partido. Tanto Francia como Holanda ya tenían asegurado el pase gracias a los resultados en otros partidos.

Holanda debe esperar a que concluyan los otros grupos para ver qué equipo les espera en la siguiente ronda.

Austria jugará el martes en Leipzig contra el segundo clasificado del Grupo F (Turquía, Georgia o la República Checa).

“Si le ganas a Holanda y terminas primero en el grupo, entonces no puedes ser tan malo”, dijo Sabitzer, quien juega en Alemania para el Borussia Dortmund. “La máxima prioridad para nosotros era avanzar y lo logramos. Ahora tenemos que despejar nuestras cabezas y luego atacaremos de nuevo”.

Los austriacos necesitaban un punto para asegurar la clasificación y tuvieron un gran comienzo con el autogol del delantero neerlandés Donyell Malen a los seis minutos.

Xavi Simons, quien ingresó en el primer tiempo, asistió a Cody Gapko para empatar dos minutos después del descanso, pero Romano Schmid volvió a adelantar a Austria con un cabezazo a los 59.

Memphis Depay empató con una brillante definición a los 75, pero tuvo que esperar que el VAR diera la última palabra, ya que el árbitro Ivan Kruzliak consideró que había tocado el balón con la mano. La tecnología dictaminó que no fue así.

Un par de minutos después de la revisión, Sabitzer restableció la ventaja de Austria con un furibundo remate desde un ajustado ángulo.

Austria rompió una racha de siete derrotas consecutivas contra Holanda, incluida una derrota en la fase de grupos en la última edición del torneo.

El entrenador de Holanda, Ronald Koeman, hizo tres cambios el martes con respecto al equipo que empató contra Francia. Joey Veerman estuvo en el mediocampo, Lutsharel Geertruida fue titular en lugar de Denzel Dumfries en el lateral derecho, y Malen fue titular en lugar de Jeremie Frimpong, que juega como lateral en el Bayer Leverkusen.

Pero el equipo de Koeman tuvo un comienzo letárgico en contraste con Austria.

Tijjani Reijnders y Malen fallaron buenas oportunidades para empatar, pero hasta la entrada de Simons los holandeses tuvieron más movimiento.

