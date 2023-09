AMLO ordena reforzar presencia de Guardia Nacional en Chiapas tras desfile de comando

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó esta mañana más presencia de la Guardia Nacional (GN) en Chiapas, luego de que se difundieran imágenes en donde pobladores del municipio de Frontera Comalapa se reunieron el fin de semana para recibir con aplausos y gritos a un comando, presuntamente del Cártel de Sinaloa, que liberó el paso a la localidad de La Trinitaria.

Durante su conferencia de prensa matutina, admitió que existen grupos de delincuencia organizada en el sur del país que se disputan el territorio para guardar droga que entra por Centroamérica, por lo que pidió más elementos de la GN.

“Les envío un saludo [a los pobladores] y al mismo tiempo el llamado para que no caigan en actos ilegales, que no se dejen someter, que no los ‘enganchen’, sobre todo a los jóvenes, y que ya ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región. Y que vamos a seguir ayudando”, dijo el mandatario.