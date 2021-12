La Gobernadora Evelyn Salgado tendrá que designar al nuevo Fiscal en Guerrero

A poco tiempo para elegir sobre la terna que envió la Gobernadora Evelyn Salgado, los diputados votaron pero ninguno de los candidatos obtuvo los 31 votos necesarios para ser designado.

Por Rosalba Ramírez García y María Avilez Rodríguez

Chilpancingo, Guerrero, 25 de diciembre (ElSur).- Minutos antes de las 11 de la noche, el pleno del Congreso local votó la terna a titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) que envió la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero fueron más las abstenciones que los votos logrados por cualquiera de los aspirantes. Así rechazaron las propuestas, ya que ninguna logró el respaldo de 31 diputados, por lo que la mandataria tendrá que designar de entre esos nombres a quien estará al frente del órgano procurador de justicia.

La aspirante Anacleta López Vega fue la que obtuvo mayor número de votos, pero estos apenas fueron 12; en segundo lugar, quedó José Luis Gallegos Peralta, quien tuvo nueve votos; y en tercer lugar Ludwig Marcial Reynoso Núñez, quien a pesar de ser considerado el favorito del Ejecutivo Estatal sólo tuvo el respaldo de siete diputados; en cambio fueron 17 los votos nulos.

La Gobernadora eligió a estos tres nombres de entre la amplia lista de 44 aspirantes que se registraron cuando el Poder Legislativo emitió la convocatoria.

Los tres perfiles que Evelyn Salgado seleccionó para que de entre ellos, los diputados designaran al Fiscal fueron rechazados, los diputados no coincidieron con la Gobernadora en que alguno de ellos debiera estar al frente de la FGE.

Y ni siquiera hubo consenso en el grupo parlamentario de su partido, ya que los 22 diputados morenistas no respaldaron en conjunto a alguna de las propuestas de la Gobernadora.

El 23 de diciembre tras la lectura de un dictamen en el que se destacaron los trabajos, experiencia y conocimientos de los integrantes de la terna, se sometió a consideración del pleno los tres nombres que la integran, la elección fue por cédula, este tipo de votación es en urna en la que los diputados tienen que marcar en una papeleta a una de las opciones a la que le dan su respaldo, o en su caso anularlo.

En la sesión de un solo punto en el orden del día, que era el dictamen por el cual la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentaba al pleno la terna de aspirantes a la Fiscalía que la Gobernadora Evelyn Salgado turnó al Legislativo, para que de entre ellos se eligiera al titular. Estuvieron presentes 45 diputados, sólo falto la morenista Nora Velázquez Martínez.

La Jucopo dejó las comparecencias para el último día del plazo que establece la Constitución para que estas se realicen. Horas antes de que sus nombres fueran puestos a consideración del pleno, además estos no pudieron retirarse de la sede del Poder Legislativo, pues el edificio estaba tomado y sus cinco puertas bloqueadas, por lo que permanecían en el lugar cuando los diputados decidieron que ninguno de ellos merecía estar al frente de la FGE.

Tras la votación en la que las tres propuestas se rechazaron pues ninguna alcanzó el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes, que son 31 votos, y que ni siquiera quedaron cerca de alcanzar ese respaldo, la sesión concluyó.

“Se declara que en virtud de no haberse alcanzado la votación requerida por el numeral cuatro del artículo 142 de nuestra Constitución local, hágase del conocimiento a la ciudadana Gobernadora del Estado para los efectos conducentes”, leyó la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Flor Añorve Ocampo y clausuró la sesión.

El último escenario previsto en el artículo 142 de la Constitución en caso de que el Congreso no designe al Fiscal General es que la Gobernadora Evelyn Salgado elija de entre la terna al Fiscal que estará en funciones por seis años.

“Si el Congreso del Estado no hace la designación en los plazos que establecen los numerales anteriores (que venció a la medianoche del jueves), el Gobernador del Estado designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva”.

En este caso se trata de la terna, para esta designación que realizará Evelyn Salgado no se establece ningún plazo, pero se entiende que debe de ser de manera inmediata, debido a que este procedimiento establecido en la Constitución se marcan plazos cortos por la importancia del cargo.

En los últimos días, y principalmente ayer en el transcurso de la jornada legislativa se hablaba precisamente de que ocurriría lo que ayer sucedió, que el pleno del Congreso local no elegiría a un Fiscal.

Para que eso ocurriera había dos escenarios, entre ellos el que el pleno rechazara la terna a partir de que ninguno de los integrantes alcanzara la votación requerida, o que simplemente no sesionaran y dejaran que el plazo concluyera, en ambos casos la decisión quedaría en manos de la Gobernadora.

También se habló de la intención de diputados de Morena de agregar a la negociación la elección del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que lleva cinco meses sin titular, la cual fue rechazada por diputados del PRI y PRD. Esta fue confirmada por morenistas que dijeron que el tema sería desahogado el 23 de diciembre.

Incluso se conoció que la intención de los morenistas era aprobar la designación como auditora a la exdirectora de Evaluación a las políticas públicas y auditora especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) Olivia Valdovinos Sarabia.

De acuerdo con fuentes del Congreso local, la designación del titular de la ASE ya estaba incluido en el orden del día de la sesión, pero fue retirado de último momento por la oposición de perredistas y priistas.

COMPARECEN LOS TRES CANDIDATOS A LA FISCALÍA EN UN ENTORNO DE PROTESTAS AFUERA DEL CONGRESO

Los integrantes de la terna de aspirantes a la Fiscalía General del Estado (FGE), comparecieron a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para exponer sus proyectos de trabajo en caso de ser designados al frente del órgano encargado de procurador justicia. La actividad se dio horas antes del plazo, para que el pleno del Poder Legislativo regresara los nombres a Evelyn Salgado en caso de no llegar a acuerdos para la elección de uno de ellos.

Las comparecencias fueron a puerta cerrada, y al área del Congreso local en el que se realizaron en una sala cercana al salón de plenos, no se permitió el acceso a reporteros que sí lograron entrar a la sede legislativa.

Desde las 11 de la mañana llegó un grupo de unos 80 manifestantes al Congreso local. Eran maestros, alumnos y padres de familia, agremiados a la Unión de Colegios de Bachilleres Incorporados (Ucobi), para exigir un techo financiero para el ejercicio fiscal 2022, quienes cerraron todos los accesos al Congreso local y sólo permitieron la entrada a pie de diputados.

La primera en comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) fue la abogada Anacleta López Vega, por un tiempo de aproximadamente 40 minutos para exponer a los diputados locales su proyecto.

Le siguió Ludwig Marcial Reynoso Núñez y finalmente José Luis Gallegos Peralta con el mismo tiempo

MINISTERIOS PÚBLICOS DESCONOCEN SISTEMA PENAL ACUSATORIO: GALLEGOS

Este último, Gallegos Segura dijo en declaraciones que “sería fatal y desastroso para el Congreso del estado que no se pusieran de acuerdo, porque el mensaje que estarían mandando a la sociedad es que si ellos no pueden ponerse de acuerdo pues todos los demás ciudadanos, tristes mortales de a pie tampoco nos vamos a poner de acuerdo, sería terrible y fatal que no surgiera el Fiscal del pleno del Congreso y que viniera la Gobernadora a hacerle su trabajo, hacerles la plana, la tarea, y ella nombrar a un Fiscal, vendría a salvar al Congreso”.

Gallegos Peralta se acercó a la reja de la explanada de la sede legislativa para dar declaraciones a reporteros. Ahí dijo que en este encuentro tuvo la oportunidad de mostrar a los diputados que él conoce la FGE como no todos los aspirantes.

Explicó que en Guerrero existen 560 Ministerios Públicos, los cuales no son suficientes, sin embargo, ese no es el principal problema sino que estos no dominan el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Dijo que los diputados preguntaron lo mismo que los reporteros, porque hay una percepción generalizada de que la FGE “no está funcionando de manera correcta” y se busca la manera de cómo llevarla al mejor camino, para lo que se requiere transparencia, capacitación de Ministerios Públicos y policías ministeriales.

También comentó que durante la comparecencia no hubo cuestionamientos de tipo político, ni sobre su cercanía con el Senador Félix Salgado Macedonio.

Aseguró que su amistad con el padre de la Gobernadora no le generará ningún problema para manejarse en forma autónoma, “en absoluto, no voy a negar mi amistad con Félix Salgado Macedonio, entre amigos no se piden cosas indebidas, y si lo hacen es porque no es tu amigo”.

Una reportera le preguntó si de ser designado daría seguimiento a las denuncias contra Salgado Macedonio (por violación sexual), a lo que afirmó que “hasta este momento no tiene ni una sola averiguación o carpeta de investigación abierta, es la información que yo tengo”, pero eso se debe confirmar.

IMPULSAR CAPACITACIÓN EN LA FGE: ANACLETA LÓPEZ

Tras su comparecencia, en declaraciones a reporteros, Anacleta López, quien se acercó a la reja de la explanada, dijo a los reporteros que, de manera inicial, propuso a los diputados impulsar la capacitación de los trabajadores de la FGE, y así garantizar resultados a los guerrerenses que una de sus principales quejas es por el rezago en la Fiscalía.

Anacleta López dijo que su vida la ha dedicado al trabajo relacionado siempre con la seguridad y la procuración de justicia, “estoy en mi medio, estoy segura de que vamos a salir bien”. También planteó terminar con la corrupción.

López Vega dijo que los diputados locales le hicieron cuestionamientos muy puntuales, y consideró que eso reflejó que existe interés en lograr una buena designación, y confió en que los diputados no renunciarían a su derecho y obligación de designar al titular de la FGE: “estamos en una nueva cultura de respetar la ley, yo estoy convencida de eso”.

SERÁ AUTÓNOMO DE EVELYN Y FÉLIX: REYNOSO

Ludwig Marcial Reynoso Núñez comentó que fue una comparecencia con mucho interés de los diputados, a quienes les planteó que el trabajo para la Fiscalía se debe de determinar a partir de un diagnóstico real de sus condiciones en materia de recursos humanos, infraestructura, el rezago, falta de capacitación.

Comentó que todos los diputados integrantes de la Jucopo estuvieron interesados y participando en las preguntas, a quienes planteó que se busca el mejoramiento de la Fiscalía mejore a partir de la transparencia, el combate a la corrupción, y convertirse en un verdadero protector de las víctimas, y que la institución respete los derechos humanos.

Se le preguntó si de ser designado llegaría a la FGE con autonomía a partir de su cercanía con la Gobernadora de quien es funcionario en el Gobierno estatal, y con Félix Salgado, con quien colaboró en su Gobierno municipal en Acapulco.

Respondió: “autonomía he tenido toda mi vida, entonces no tiene por qué cambiar las cosas, hay afinidades en cuanto a pensamiento con algunos actores políticos pero esas afinidades han sido en el tema político-democrático, sí pero honesto. En este tema de la Fiscalía yo ofrezco mi profesionalismo y honradez para poder encabezar este esfuerzo”.

MAESTROS DE LOS PLANTELES DEL COBACH INCOPORTADOS CIERRAN EL CONGRESO LOCAL

Maestros agremiados en la Unión de Colegios de Bachilleres Incorporados (Ucobi), así como alumnos y padres de familia, cerraron el Congreso local para exigir presupuesto propio.

Los manifestantes llegaron minutos después de las 11 de la mañana, instalaron carpas en la calle Trébol y en las cinco puertas del Congreso local, donde colocaron candados, como medida de presión para que las autoridades atendieran su demanda.

Hasta minutos antes de las 3:00 de la tarde, el Congreso local continuaba cerrado y los manifestantes no dejan salir ni entrar a las personas. Dentro del recinto había diputados y los tres aspirantes a la Fiscalía General del Estado, que estaban compareciendo.

Los inconformes solicitaron a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda y los diputados locales, un presupuesto de cinco millones de pesos para los planteles, principalmente para gastos operativos y el salario de maestros.

El vocero del Ucobi, Claudio Ortega Mendoza, dijo que la gestión se ha dado con anterioridad, desde hace dos años y medio, “por lo que se está dando continuidad a la petición”.

Detalló que la petición concreta es más techo presupuestal para los Cobach, que han laborado desde hace 15 años sin presupuesto alguno, por lo que están solicitando una partida de cinco millones de pesos.

Zayas Balderas dijo que en total son 14 planteles, principalmente en la región Montaña, en las zonas indígenas, en donde se imparten las clases, “ya se tienen los números en las mesas, sólo es cuestión que se le apueste al diálogo”.

Detalló que se hicieron varios ejercicios de presupuesto, el primer planteamiento fue de 28 millones de pesos, el segundo de 15 millones, y por el “quebranto financiero en el estado”, y están proponiendo cinco millones de pesos para gasto operativo.

Claudio Ortega Mendoza dijo que en total son 150 docentes, que ganan 3 mil 500 pesos quincenales y que atienden a unos mil estudiantes.

En dos ocasiones la situación se tornó tensa, debido que trabajadores del Congreso local pretendieron ingresar al recinto y otros querían salir, lo que los manifestantes impidieron.

Hasta minutos antes de las 11 de la noche, una comisión estaba dentro del Congreso local.

