¿Cuáles son las 5 recomendaciones de AMLO para la venta de Banamex? Cero adeudos...

El mandatario señaló que no quiere cerrar al país a los extranjeros, pero reclamó que “no es posible que las utilidades no se reinviertan en México, las utilidades de los bancos, si no se van a los lugares donde están las sedes, las matrices de esos bancos, queremos por eso que (los socios) sean mexicanos”, refirió.

Ciudad de México, 26 ene (EFE).– El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles a los interesados en comprar Banamex tras la salida de Citigroup del país que no tengan deudas fiscales, además de reiterar que su Gobierno pretende facilitar la venta del banco.

“Que estos socios no tengan adeudos fiscales con el SAT [Sistema de Administración Tributaria]”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El comentario de López Obrador se produce después de que se conociese que el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha mostrado interés en la adquisición de Banamex, acumula una deuda con Hacienda de dos mil 636 millones de pesos (128 millones de dólares).

Al hablar sobre la venta de este banco, el Presidente planteó cinco recomendaciones que su Gobierno da para la venta de Banamex.

En primer lugar, dijo que le gustaría que “se mexicanizara” el banco, es decir, que los socios mayoritarios fueran mexicanos y que quienes compren tengan solvencia económica para respaldar a los clientes de Banamex, “tanto a los actuales como a los futuros”.

Asimismo, pidió que estos socios no tengan adeudos fiscales con el SAT y que quienes vendan paguen los impuestos a México “a la hacienda pública, que no pase lo que sucedió cuando vendieron Banamex, los que vendieron no pagaron ni un centavo de impuestos”, indicó.

Reiteró que le gustaría que el fondo cultural artístico de Banamex sea para el disfrute y en beneficio de los mexicanos: “no queremos que ese fondo se vaya al extranjero ni que quede como un fondo privado”, afirmó.

El Presidente insistió en que hay empresas que se sienten “los dueños de México” y buscan tener los “privilegios” de antaño, pero esto ya cambió.

“La mayoría de los empresarios, de los inversionistas, ya saben cuáles son las reglas. Hay que pagar los impuestos, nada de privilegios fiscales, nada de condonaciones, nada de contratos abusivos, leoninos. Buenos para ellos y malos para la Nación”, apuntó.

“Nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito que no se bloquee, no se demore, no haya prácticas dilatorias, vamos a estar pendientes y si es necesario, vamos a solicitar intervención del Poder Judicial para que se resuelvan asuntos legales”, dijo en relación a que un Juez del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México otorgó medidas cautelares a la empresa Oceanografía para frenar la venta de acciones, activos y todos los bienes de Citibanamex.