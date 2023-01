AUDIO: Cuevas arenga al personal: “¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A Claudia!”

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– Luego del hallazgo con varios paquetes con lonas y miles de volantes en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que fueron localizados en la Oficina de Desarrollo y Bienestar de la Alcaldía Cuauhtémoc, la Alcaldesa Sandra Cuevas acusó al Gobierno capitalino de entrar ilegalmente a sus instalaciones y en un audio difundido en el chat de Comunicación Social de la demarcación se puede oír a la Alcaldesa arremeter en contra la mandataria capitalina.

“Desplegaron un operativo en mis oficinas. Sin ninguna notificación. No se dejen amedrentar. No vamos a entrar en provocaciones, y lo más importante, no vamos a parar el trabajo. Si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman. Ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nada”, dice la Alcaldesa Cuevas a trabajadores y medios.