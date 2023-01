Un desastre llamado Claudia Sheinbaum

+ Metro de la muerte

+ Se burla del dolor

Los hechos nos demuestran que Claudia Sheibaum, la corcholata favorita de AMLO, está desdibujada y fuera de control por su errático desempeño. Ha perdido la brújula. Está desesperada porque su imagen y candidatura se caen a pedazos. Su ausencia de personalidad política propia, su falta de carisma personal pero, sobre todo, su nulidad como gobernante, la ubican, ante los ojos de los ciudadanos, como la peor Jefa de Gobierno de la CdMx, incluidos los hombres.

Sí, en plena carrera por la candidatura presidencial de Morena, la señora Sheinbaum (exesposa de Carlos Imaz, uno de los proveedores de dinero ilegal de López Obrador), está atrapada en un mar de yerros, desgracias, mentiras, vergüenzas y desatinos. Entre un Metro cada vez más peligroso y una ciudad que semana tras semana le es más adversa a su Gobierno, Sheinbaum nada más no levanta.

Varios acontecimientos han exhibido y desnudado a Sheinbaum, más allá de lo que todos sabemos: es una copia mal hecha de López Obrador. Todo lo que dice AMLO, ella lo repite, como merolica. Todo lo que hace AMLO, ella lo imita, como clon. Todo lo que le ordena AMLO, ella lo acata, como lacaya.

Echemos un vistazo a su reciente pobre desempeño:

METRO DE LA MUERTE. Con Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno, han ocurrido tres accidentes mortales dejando… ¡28 personas muertas y 163 heridos! en el STC-Metro. Ese es el dato duro, irrebatible y vergonzante. Basta este dato mortal para ubicarla con peor desempeño -y ya es mucho decir-, que los Mancera, Ebrard, Robles, Encinas, AMLO, Espinosa Villarreal, Camacho Solís y hasta Hank González. Los hechos la clasifican como la peor Jefa de Gobierno de la historia.

¿Y por qué el Metro capitalino también está en las peores condiciones de su historia? Sencillo: por los inhumanos recortes presupuestales que han provocado la falta de mantenimiento con la 4T.

Aquí, las pruebas:

De 2018 a 2021, el presupuesto programado para el mantenimiento del Metro disminuyó en 39 por ciento. Durante 2022 se registró un subejercicio (presupuesto no utilizado) equivalente a ¡tres mil 063 millones de pesos! (Fuente: Cuenta Pública 2018-2021/Presupuesto 2022 CdMx). “En el periodo de enero a junio de 2022, no se gastaron 3 mil 063 millones de pesos. En otras palabras, 4 de cada 10 pesos proyectados no se han ejercido”, comprobó Juan Ortiz, especialista en Gestión Pública y Parlamento. (EmeEquis/Lupa Legislativa. 13/Enero/2023).

Total del subejercicio en el Metro con Sheinbaum como Jefa de Gobierno: cuatro mil 808 millones de pesos.

Ello explica tantos accidentes mortales, falta de equipamiento, saturación en las corridas, descomposturas en vagones, en escaleras eléctricas, y demás calamidades que hoy sufre el Metro, como las ocurridas el domingo anterior en la Línea 7 (estación Polanco) y, más tarde, en la Línea 8 (estación Bellas Artes), en las cuáles los usuarios salieron despavoridos y huyendo de la humareda. Así, el cuento chino del “sabotaje” se le cayó a Sheinbaum, y en cuestión de horas se demostró que el Metro no requiere Guardia Nacional, sino más presupuesto y mejores funcionarios.

Aún más:

En su detallado análisis – basado en cifras oficiales-, Ortiz establece cuatro escenarios que desmienten a Sheinbaum cuando ésta afirma, con falsedad, que el presupuesto del Metro no ha disminuido. Ortiz prueba que el presupuesto de Sheinbaum no supera el último año de Mancera; hay subejercicios financieros en el gasto del Metro; hubo menos recursos para el mantenimiento del Metro, y los recursos federales destinados al STC también han disminuido.

Y al estilo de AMLO, Sheinbaum también miente como respira:

Aseguró que la caja negra del accidente en el Metro del sábado 7 de enero, en el cual falleció Yaretzi Adriana, de 18 años de edad, “fue sustraída y apareció (sic) en una camioneta”, insinuando que fue parte de un sabotaje (¿?). Sin embargo, el líder del sindicato del Metro, Fernando Espino Arévalo, la desmintió, al aclarar que dicha caja se retiró por protocolo y que así se lo explicaron a las autoridades capitalinas. De hecho, la camioneta en la que estaba la caja pertenecía a la Administración de Material Rodante del Metro. Ni fue sustraída de manera ilegal ni hubo sabotaje alguno. Embustes de la Sheinbaum.

Y a estas irresponsabilidades presupuestales y mentiras abiertas de Claudia Sheinbaum, el domingo pasado se agregó otro elemento vergonzante: su insensibilidad como funcionaria y el lucro de Sheinbaum con el dolor humano y ajeno.

Resulta que al reabrirse el tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro (de Mixcoac a Atlixco), la corcholata Sheinbaum se puso… ¡a cantar en el trayecto!, sonriente, alegre, festiva, ignorando a las 26 personas muertas en esa Línea la noche del 3 de mayo de 2021, ni ofrecerles un minuto de silencio, sin condolerse de sus familiares ni mucho menos dar una disculpa pública por el dolor provocado por su irresponsabilidad como Jefa de Gobierno, al ordenar los recortes presupuestales que provocaron esta tragedia.

¿Qué hizo Sheinbaum ante el recuerdo mortal, doloroso y trágico por la muerte de 26 personas en la Línea 12? ¡Se puso a cantar en uno de los vagones! Vaya cinismo. Vaya caradura. Vaya valemadrismo.

*****

En su delirio por la candidatura presidencial, Sheinbaum comete irresponsabilidades que cuestan vidas, miente para cubrir sus errores y actúa de manera indiferente ante el dolor humano. Por todo eso y más, la oposición en la CdMx ganó la elección intermedia del 2021 y se consolida.

Sheinbaum, AMLO y Morena serán derrotados en la CdMx en 2024.

Se les cobrarán, sin duda, sus pésimos gobiernos.

Merecido lo tendrán.

TW @_martinmoreno

FB / Martín Moreno-Durán

[email protected]

Martín Moreno-Durán https://www.sinembargo.mx/author/moreno Periodista. Escritor. Conductor radiofónico. Autor de los libros: Por la mano del padre. Paulette, lo que no se dijo. Abuso del poder en México. Los demonios del sindicalismo mexicano. El Derrumbe Retrato de un México fallido. El Caso Wallace. 1/Julio/2018: Cambio Radical o Dictadura Perfecta, y de la novela Días de ira.