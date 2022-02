AUDIO: “Buque ruso, ¡váyanse al diablo!”, dice soldado ucraniano antes de morir

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- Un soldado ucraniano le gritó a un buque ruso en la isla Zmiinyi (Serpiente), antes de que la tropa de Rusia según los reportes le acribillara a él y otros 12 soldados de la resistencia como parte de la movida militar.

El audio se difundió por el medio ABC a través de las redes sociales, en el que se escucha que les grita “Buque de guerra ruso, ¡váyanse al demonio!”, previamente el grupo invasor ruso le advirtió que dejaran abajo las armas.

“Somos una embarcación rusa, les sugerimos que dejen las armas inmediatamente para evitar una matanza innecesaria. De no hacerlo, les lanzaremos una bomba. Repetimos, somos una embarcación rusa. Si no lo hacen, serán impactados”, se escucha a un integrante de la movida rusa.

“¡Váyanse al diabl0!”, es la respuesta de un soldado ucraniano luego de la advertencia.

Tras la contestación, “comenzó un ataque con misiles y artillería”, según un mensaje retuiteado por el Ministerio de Defensa de Ucrania. En esa ofensiva fallecieron 13 guardias fronterizos. El Presidente Volodymyr Zelensky ha anunciado que otorgará una medalla póstuma a este destacamento.

Wow. It seems the Ukrainian soldiers on Snake Island really did tell Russian warships to "go to hell" before they were killed. @unian pic.twitter.com/lRrXQDk3xQ

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 25, 2022