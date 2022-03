Biden llama “carnicero” a Putin durante reunión con refugiados ucranianos en Polonia

Varsovia, 26 de marzo (EFE).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó hoy de “carnicero” a su homólogo ruso, Vladímir Putin, tras reunirse con refugiados ucranianos en Polonia.

El mandatario estadounidense también dijo que no está seguro de que Rusia haya cambiado su estrategia en la guerra en Ucrania, después de que el Kremlin haya proclamado que su prioridad es ahora “liberar” por completo a la región separatista del Donbás en el este de Ucrania.

I visited Ukrainian refugees who have fled to Poland this afternoon. You don’t need to speak the same language to feel the roller-coaster of emotions in their eyes. I want to thank my friend Chef José Andrés, his team, and the people of Warsaw for opening your hearts to help. pic.twitter.com/VU3Oe0EXAL

— President Biden (@POTUS) March 26, 2022