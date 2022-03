La Casa Blanca confirma que Joe Biden no visitará Ucrania durante su gira por Europa

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) – La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha informado este domingo que el Presidente Joe Biden no visitará Ucrania durante su próxima gira por Europa.

También se ha especulado con una posible visita a Polonia tras su presencia en Bruselas y la propia Psaki ha explicado que pronto se conocerán los detalles del viaje.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.

— Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022