Productores de Across the Spider-Verse revelan el título de la segunda parte

La idea inicial de Sony Pictures y Marvel era estrenarla el 7 de octubre del presente año, pero finalmente se han visto obligados a cambiar sus planes y modificar el calendario. Así las cosas, este filme verá la luz el 2 de junio de 2023.

Por Borja Ruete

Ciudad de México, 26 de abril (AS México).- Todavía no se ha estrenado Spider-Man: Across the Spider-Verse, la continuación de Spider-Man: Un nuevo universo, pero Sony Pictures ya piensa en la siguiente. Durante la presentación realizada en CinemaCon, los productores y guionistas Christopher Miller y Phil Lord y Betancourt han revelado el título de la tercera película. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse llegará a las salas de cine el 29 de marzo de 2024.

Antes de que las historias de los diferentes Spideys confluyan en el cierre de la trilogía, queda pendiente el estreno de la segunda parte. La idea inicial de Sony Pictures y Marvel era estrenarla el 7 de octubre del presente año, pero finalmente se han visto obligados a cambiar sus planes y modificar el calendario. Así las cosas, este filme verá la luz el 2 de junio de 2023.

Los títulos de las dos últimas películas han cambiado, porque en un principio estaban catalogadas como Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One y Part Two. Ahora, estas coletillas se han borrado y el tercer filme pasará a denominarse Beyond the Spider-Verse, como ya se ha mencionado previamente.

🕷 @philiplord and @chrizmillr were beyond excited to share #SpiderVerse updates during @SonyPictures' presentation at #CinemaCon. The latest:

🕸 Spider-Man: Across the Spider-Verse – June 2, 2023

🆕 Spider-Man: Beyond the Spider-Verse – March 29, 2024 pic.twitter.com/msNzkdCzS4 — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) April 26, 2022

Sony Pictures no ha mencionado el por qué de estos cambios, aunque la producción es compleja porque plantea distintos estilos de animación para cada uno de los universos que Miles Morales visita durante su periplo de superhéroe.

En cuanto al reparto, Shameik Moorer repite como Miles Morales, mientras que Hailee Steinfeld, Oscar Isaac y Jake Johnson también formarán parte del elenco. David Callaham, Phil Lord y Christopher Miller son los autores del libreto, al tiempo que la dirección corre a cargo de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson.

Sony Pictures acaba de anunciar dos películas nuevas: por un lado, otra secuela de Venom, que pertenece al universo de Spider-Man; por el otro, una quinta entrega de Cazafantasmas. Podéis leer toda la información en esta noticia.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.