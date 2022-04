“Nos vamos todos”, responde director a quienes piden salida de Marvel de Chris Pratt

MADRID, 26 de abril (EuropaPres).- A pesar de las críticas de algunos fans, Chris Pratt no dejará de ser Star-Lord. Así lo ha declarado James Gunn, director de la saga Guardianes de la Galaxia, que ha vuelto a salir en defensa del actor después de que se haya vuelto a avivar la campaña de odio que le persigue en redes sociales desde hace varios años.

Pese a que el rodaje de Guardianes de la Galaxia 3 está a punto de terminar, algunos usuarios de Twitter aún reclaman que se busque a otro intérprete para el papel de Star-Lord. Un tuit en particular sugería que, dado su aparente parecido, el también protagonista de Jurassic World fuera sustituido por Patrick Wilson, actor que ha aparecido en sagas como Expediente Warren o Aquaman.

Una queja que se hizo viral y llegó hasta el mismísimo Gunn, que ha replicado con una contundente defensa de la figura de Pratt. Desde su cuenta personal de Twitter, el director asegura que la imagen negativa que los fans de Marvel tienen de Pratt no es más que fruto de “creencias infundadas y completamente falsas” que alguien se ha inventado para deslegitimar al actor. Además, Gunn insinúa que, de reemplazar a Pratt en la franquicia, “todo el equipo se iría con él”.

The “discussion” actually stemmed from me watching Moonfall Saturday night and thinking Wilson was that other actor at first. What in the what. pic.twitter.com/U9WkERXLhQ

En respuesta a otro usuario en el mismo hilo de mensajes, el director también niega que Pratt acuda a una iglesia homófoba. Y es que, su presunta pertenencia a una iglesia con prácticas anti-LGBTQ y sus también presuntas vinculaciones con movimientos supremacistas blancos han sido los argumentos más utilizados en su campaña de desprestigio.

El último capítulo en la campaña de odio en redes que sufre Pratt se vivió a raíz de la no participación de Pratt en Voters Assemble!, una iniciativa organizada por los hermanos Russo para que los actores de Marvel recaudasen fondos a favor del actual presidente Joe Biden, reavivó su “cancelación”, dando por hecho que el actor apoyaba a Donald Trump.

He isn’t. I know the church he currently goes to. Do you? (The answer is you don’t, but you heard from someone who heard from someone who heard from someone where he goes to church, so decided, “yeah, okay, I’ll believe this terrible thing I heard online about this celebrity!”)

— James Gunn (@JamesGunn) April 25, 2022