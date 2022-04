Christian Nodal habla del estado de salud de su mamá: “Un poquito mal pero estable”

Durante una entrevista, Nodal habló sobre el estado de salud actual de su mamá después de que se supo que fue sometida de emergencia a una operación por un tumor maligno.

Por Rocío García

Los Ángeles, 26 de abril (LaOpinión).- Christian Nodal ha logrado posicionarse como uno de los cantantes más exitosos dentro del regional mexicano; sin embargo, en los últimos meses su vida personal también acaparó los reflectores debido al fin de la relación sentimental con Belinda y recientemente los rumores sobre el estado de salud de su mamá, quien incluso tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia debido a un tumor maligno.

Y aunque por fortuna la señora Silvia Cristina Nodal ha logrado superar la complicada etapa en la que su vida corrió peligro, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” rompió el silencio para hablar de la enfermedad de su mamá, de la cual se enteró casi al mismo tiempo que sus millones de fanáticos.

“Yo con mi mamá tengo relación de madre e hijo, no tanto de las otras cosas. Le digo: ‘mami a mí cuéntame lo que está pasando’, pero literalmente me enteré con el video, no me enteré de otra manera“, compartió durante una entrevista con el programa Venga la Alegría.

Asimismo, recordó cuando le avisaron que su mamá se encontraba grave y había sido trasladada a un hospital de Guadalajara.

“A mí me hablaron en la madrugada y me dijeron: ‘Oye Christian, tu mamá se puso muy mala, toma un vuelo para Guadalajara’ y ya ahí me enteré”, Christian Nodal.

El cantante reveló que, al día siguiente, su mamá subió el video a su perfil de Instagram y ya mejoró.

Durante la charla, también confesó que cuando inició la carrera su mamá logró entablar una relación con sus fanáticos, pues era ella quien siempre lo acompañaba a las giras y era la encargada de organizar sus eventos, es por eso que decidió compartir lo que le estaba sucediendo.

Pese a las declaraciones con el matutino de TV Azteca, el cantante confesó durante una entrevista con Televisa Espectáculos que su mamá volvió a tener una recaída.

“Está un poquito mal del estómago, están viendo cómo se va a solucionar. Ahorita otra vez se volvió a complicar el asunto, pero ahí va y primero Dios todo va a salir muy bien”, mencionó.

Pero confían en que seguirá evolucionando favorablemente y pronto estará bien, pues incluso acaba de realizar un viaje a la playa.

“Ahorita está estable y está muy bien, en los últimos días estuvo en la playa y pasándola rico”, añadió.

Silvia Cristina Nodal Jiménez, reveló hace unos días que vivió un milagro después de ser diagnosticada con un tumor maligno, por lo que tendría que ser operada de emergencia.

“Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerzas y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato, pero jamás perdí la fe”, escribió junto a un video en el que aparecía convaleciente desde la cama de un hospital.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.