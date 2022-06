La colección Orgullo Panam promueve la inclusión y ayuda a una buena causa

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- En el marco del mes del Orgullo, la marca mexicana Panam presentó la colección Orgullo Panam que busdca promover el respeto, la empatía y la igualdad, además de que un porcentaje de las ventas se destinará a la Asociación Vida Alegre-Laetus Vitae A.C. que apoya a adultos mayores en situación vulnerable de la comunidad LGBTTTIQ+.

La colección se compone de 3 modelos de tenis, chamarra y calcetas que incluyen en sus ya característicos modelos, como el 084 y Meztli, los colores arcoíris. Esta marca mexicana cuenta con una larga trayectoria, se caracteriza por sus precios accesibles y sus modelos que en los últimos años han sorprendido gratamente con diversas colaboraciones.

La empresa, en el marco de su próximo 60 aniversario, se une a la conmemoración de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ +, un movimiento que la comunidad LGBTTTIQ + inició hace décadas en el que ha alzado la voz y tomado los espacios para luchar por sus derechos.

“Panam se caracteriza por ser una marca transversal, la cual a lo largo de este tiempo nos ha permitido colocarnos en el gusto de muchas personas; hoy nuestros objetivos son claros y es reconquistar al público que ya tenemos a través de la versatilidad de nuestros modelos pero también conquistar a las nuevas generaciones, sin olvidarnos de estos pilares importantes que hoy nos traen aquí para celebrar”, dijo Paola Reglín, Dir. de Comunicación y MKT manager de Panam.

La colección se encuentra disponible en tiendas físicas y en línea hasta agotar existencias. Un punto importante de esta colección es que Panam destinará un porcentaje de las ganancias a la Asociación Vida Alegre-Laetus Vitae A.C. la cual busca brindar mejores condiciones de vida y apoyo a adultos mayores en situación vulnerable de la comunidad LGBTTTIQ +.

“Todos somos seres humanos, somos iguales pero distintos, cada uno con su personalidad, cada uno con su espíritu, cada uno con su forma de ser, sin embargo, en la buenas y en las malas, algo que nos caracteriza a los mexicanos es que siempre estamos ahí, hoy se trata no solamente de conmemorar esta en la que la comunidad está avanzando para seguir peleado por sus derechos si no para promover valores como lo son el respeto y la empatía no solamente hacia ellos también hacia nosotros”. compartió Reglin.