La interna de Morena no viola tiempos electorales: AMLO; busca nuevo dirigente, dice

El Presidente también calificó de “hermana” y “hermanos” a la y los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial.

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó esta mañana que Morena se adelante a los tiempos electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) con los recorridos de la y los aspirantes a abanderar el partido en las próximas presidenciales de 2024.

Desde Palacio Nacional, el mandatario aclaró que el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena, en el que se indica que quien quisiera encabezar el movimiento tendría que renunciar a su cargo público y emprender recorridos por el país, entre otras reglas, no es adelantarse al proceso electoral, pues el partido guinda lo hace “para tener un nuevo dirigente, hombre o mujer”.

“Todavía ni siquiera inicia el proceso electoral, que es cuando inician los tiempos de precampaña y demás. Todavía falta mucho. Esto es una renovación, en nuestro caso, para tener un nuevo dirigente, hombre o mujer, que conduzca la transformación”, dijo.

“Si bien es cierto que yo no he abandonado las funciones de Gobierno, también mucha gente me ha visto como el dirigente del movimiento de transformación en México. Entonces, ya entrego esa responsabilidad y me dedico un año a concluir todo lo relacionado con las obras de Gobierno”, explicó.

Al ser cuestionado sobre el uso de imagen como propaganda, el mandatario respondió que no tenía problema, pues son “muy parecidos”, ya que vienen del mismo movimiento.

“Es que somos muy parecidos, venimos de un movimiento, todos han participado y también aclarar que nosotros ya encontramos también abierto el camino por mucho que nos antecedieron, muchos precursores de esta lucha. Todos son muy cercanos, son mis hermanos. Tengo, ¿cuántos son? Cinco hermanos y una hermana”, respondió.

Desde el pasado lunes 19 de junio, empezaron los recorridos de la y los aspirantes de Morena por la República, pues buscan ser la o el candidato presidencial del partido oficial de cara al 2024.

La contienda por la candidatura presidencial es disputada por seis participantes: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila; y los legisladores con licencia, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Las tareas que tienen ahora en sus recorridos y posteriormente como la o el presentante del partido son: promover la participación del pueblo en la vida democrática; difundir logros de Morena y el legado del movimiento para consolidar la Cuarta Transformación; promover la revolución de las consciencias; realizar asambleas informativas; repartir la edición oficial del periódico del partido, Regeneración; apoyar y colaborar en la discusión del proyecto de Nación; así como de los procesos de formación política. Por último, deberán promover la constitución de comités.

El pasado 16 de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE impuso medidas cautelares, en modalidad de tutela preventiva, a los aspirantes de Morena, al partido y a sus aliados, durante el proceso interno para la designación del candidato presidencial.

“Se ordena a MORENA, así como a Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, que los actos que realicen en relación con lo establecido en el ‘Acuerdo del Consejo Nacional de Morena para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la Cuarta Transformación de la vida pública de México’, en las fechas y plazos que ahí se precisan, en todo tiempo, se ajusten a los límites y parámetros constitucionales, recalcándoles la obligación de conducirse acorde a los principios de legalidad y equidad”, se lee en el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

Respecto a la tutela preventiva, la Comisión resolvió otorgarla porque -desde una perspectiva preliminar- las acciones que realicen el partido político y las personas denunciadas, “podrían actualizar una violación al principio de equidad al Proceso Electoral Federal próximo a iniciar”.

La Comisión agregó que cualquier partido político y personas que aspiren a ocupar cargos públicos por la vía democrática o, en el caso, que aspiren a la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT), “deberán respetar los tiempos que marca la ley para la realización de procedimientos de selección de candidaturas en un principio y posteriormente de posicionamiento de éstas, de conformidad con las reglas en materia de campañas y precampañas establecidas en la legislación”.