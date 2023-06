ENTREVISTA | Claudio X. González asegura que no se meterá en interna de PRI-PAN-PRD

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– El empresario Claudio X. Gónzalez Guajardo negó ya haber decidido quién representará a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) en la elección presidencial de 2024, pese a ser creador de la coalición Va por México dijo que no influirá en el proceso de selección como sí lo hará la ciudadanía.

–¿Quién va a ser el candidato de la alianza Va por México?, ¿usted ya lo decidió como fundador de esta coalición? –se le cuestionó esta mañana al término de la conferencia donde la coalición presentó el método que seguirán para seleccionar a quien encabezará el Frente Amplio por México nombre con el que, por términos legales, se llamará temporalmente a la coalición.

–¿No va a influir usted después de la participación que tuvo para su fundación?

Desde antes de que el PAN, PRI y PRD, así como organizaciones afines anunciaran este lunes los pasos a seguir por parte de los aspirantes a representarlos, el académico Sergio Aguayo, denunció que los partidos cambiaron las reglas y contaminaron el proceso de selección, supuestamente ciudadanizado, por lo que dejó el Comité Electoral Ciudadano (CEC), al que se le asignó la tarea de elegir al candidato presidencial sin que las fuerzas políticas tradicionales interfirieran.

Al igual que Sergio Aguayo, el analista político José Antonio Crespo indicó que el Frente Cívico Nacional propuso a los partidos la creación de este Consejo Electoral Ciudadano que organizara la consulta para seleccionar al candidato opositor y que estaría formado por expertos electorales no partidarios. “Como cabía suponer, los partidos no soltarían por completo el proceso”, denunció en sus redes.

Pese a este panorama, Claudio X. Gónzalez defendió que las personas que siguen respaldando el Frente Amplio por México son los mejores perfiles .

–¿Cómo puede confiar la ciudadanía en que va a ser un proceso ciudadano si ayer varios de los que participaron en la formación de este método dijeron que se salieron [del CEC] porque no estaban de acuerdo? –se le preguntó al empresario.

“No, no, aquí estuvieron 14 integrantes a ser responsables de este Frente Amplio y en ese sentido hay unos perfiles realmente extraordinarios”.

La interferencia de Claudio X. en el proceso de selección de la alianza opositora fue criticada desde esta mañana por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el método está relacionado “con la élite del poder económico y político”, ya que se realiza una serie de consultas con la “cúpula” de ambos sectores; sin embargo, afirmó que la decisión final recaerá en el empresario.

“Ya no está Claudio X. González papá, ahora el jefe es Claudio X. hijo. Ese es el que va a decidir. Todo lo demás es pura faramalla. Se está poniendo de acuerdo arriba la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada. Lo que quieren es seguir robando porque no tienen llenadera”, opinó el mandatario en su conferencia matutina.