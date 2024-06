López Obrador comparte cómo será su rutina en Palenque una vez que termine el sexenio

El mandatario mexicano aclaró que el terreno que le heredaron sus padres es una finca de una hectárea y media, con un perímetro de 450 metros, en el que caminará diariamente cinco kilómetros por la mañana.

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador contó este miércoles cómo visualiza su retiro en su finca de Palenque, Chiapas, una vez que termine su mandato sexenal.

A través de su conferencia de prensa diaria, compartió que una vez que le entregue la Banda Presidencial a Claudia Sheinbaum, iniciará otra etapa de su vida; pero que primero agradecerá al pueblo de México y a Dios por terminar el sexenio.

“Pues entrego la Banda [Presidencial] y me voy. […] Lo primero es arrodillarme para agradecer al pueblo y al Creador el tiempo que yo aguante, y ya empezar una rutina. Ya la tengo concebida”, dijo López Obrador.

Desde Palacio Nacional, aclaró que el terreno que le heredaron sus padres es una finca de una hectárea y media, con un perímetro de 450 metros, y con un sendero a la orilla con un puente, en donde caminará alrededor de cinco kilómetros por la mañana.

“[Caminar] Tiene que ser temprano por el calor y suda uno. Hace uno ejercicio y al baño, y luego a desayunar y a escribir. Tú que sabes de eso bastante, aguanto dos horas escribiendo. Me paro, camino –la casa tiene cuatro corredores–, camino ya poco, me tomo un café y me vuelvo a sentar otras dos horas. Y ya viene la hora de la comida”, narró el mandatario.

“Ojalá y recuperé yo la tradición de las familias de antes en el trópico. Por el calor, se acostumbraba a la siesta, que es muy sana. Además, divide al día en dos. Después de la comida, la hamaca una hora, hora y media. Luego un baño y de nuevo dos horas, y otras dos horas. Y ya llegó la tarde-noche y a escuchar los ruidos de la naturaleza: los grillos, los sapos, las ranas”, agregó.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal detalló que los primeros tres años trabajará en un libro sobre la sociedad y la vida en la época prehispánica. Para su trabajo, precisó, comenzará con la cultura Olmeca, seguirá con la maya, y por último, con la azteca.

“Entonces esa vida y voy a estar trabajando sobre un libro, sobre una investigación. Quiero primero trabajar tres años sobre el conocimiento de cómo era la sociedad y la vida en la época prehispánica, desde los primeros fundadores de México”, señaló.

“Quiero empezar con los olmecas porque se considera que es la cultura madre. Luego, los mayas, luego los mexicas. No voy a poder todo. Además, no hay muchas fuentes de información, fuentes documentales. Son códices las interpretaciones de glifos no avanzaron mucho. Son más que nada relatos, otros textos”, añadió el político.

AMLO PREPARA SU PENSIÓN

Ayer, el Presidente habló sobre la posible pensión que recibirá una vez que salga del Gobierno federal, y estimó que cobrará aproximadamente entre 25 y 30 mil pesos mensuales por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Frente a las y los representantes de los medios de comunicación, recapituló que trabajó cinco años en el entonces Instituto Nacional Indigenista, de 1977 a 1982; luego, en el Instituto Nacional del Consumidor, otros cinco años; más tarde, como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, del 2000 al 2005; y ahora como Presidente desde 2018; por lo que juntaría 20 años como funcionario.

“Entonces por ese tiempo y por la edad, ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE, pero va a ser como de 25, 30 mil pesos mensuales”, calculó el gobernante mexicano.

Además, recordó que tiene ingresos por la autoría de sus libros; tal como su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien también percibe por ser investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

“Yo tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros. Eso me apoya. Eso lo tiene Beatriz. Ella es la que maneja esos ingresos y también los sueldos. Desde siempre. Entonces considero que con lo de la pensión me va a alcanzar para vivir en Palenque. No se gasta mucho. Es barata la vida y voy a estar solo”, aclaró el izquierdista.

“Ella tiene su vida hecha en eso, se dedica a eso y va a seguir trabajando en eso. Y lo que recibimos por los derechos de autor ya decidí que son para ella y para Jesús. Yo no voy a gastar pues ya prácticamente nada, muy poco, porque ni modo que voy a andar con traje en Palenque. Voy cómodo con mis huaraches que me regalan de Oaxaca y con la ropa normal. Además, como hay un poco de calor, camiseta”, concluyó.

El Presidente López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que después de su sexenio se retirará de la política, y que no aceptará invitaciones a eventos o conferencias, y que borrará sus redes sociales, y se dedicará a leer y escribir en su rancho en Palenque, Chiapas.

AMLO se convertirá en el primer mandatario mexicano en concluir su sexenio el 30 de septiembre de 2024 y no el 1 de diciembre, como sucedía desde 1917. Deberá pasar la banda presidencial el 1 de octubre a Claudia Sheinbaum.