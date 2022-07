Miembro del comité de los JJOO de Tokio 2020 es investigado por supuestos sobornos

TOKIO, 26 de julio (AP).- La Fiscalía registró el martes la vivienda de Haruyuki Takahashi, exmiembro del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, en relación con los pagos que le habría hecho un patrocinador de Tokio 2020, informó la agencia noticiosa japonesa Kyodo.

Según la agencia, se cree que Takahashi habría recibido alrededor de 45 millones de yenes (330 mil dólares) del minorista de ropa Aoki Holdings Inc. El patrocinio olímpico de Aoki se anunció casi un año después de los pagos reportados, añadió.

Takahashi formó parte de la junta ejecutiva de los Juegos Olímpicos de Tokio, y de acuerdo con Kyodo, como funcionario casi civil, aceptar dinero o regalos podría constituir un soborno.

El comité organizador de Tokio 2020 se disolvió el 30 de junio. Los Juegos, que se demoraron un año por la pandemia del coronavirus, comenzaron el 23 de julio de 2021. El gobierno metropolitano de la capital japonesa celebró una acto en el Estadio Nacional, que tuvo un costo de mil 400 millones de dólares, para conmemorar el aniversario.

Aoki habría suministrado uniformes para los Juegos, además de vender productos oficiales con el logo olímpico.

