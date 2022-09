VIDEOS: Millonario quema “Fantasmones Siniestros”, de Frida Kahlo, y lo vuelve NFT

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- Martin Mobarak, un empresario mexicoamericano, quemó la obra de Frida Kahlo “Fantasmones Siniestros”, valuada en 10 millones de dólares, el pasado 30 de julio en Miami, acción que generó sendas críticas en Internet hasta este mes de septiembre, cuando el video comenzó a circular.

En principio, “Fantasmones Siniestros” no tenía título, puesto que formaba parte del diario de Frida y siempre estuvo en manos de coleccionistas privados, por lo que solía ser desconocida.

“Lo que haremos esta noche cambiará la vida de miles de niños y espero que todos los que están aquí puedan entenderlo. Espero que todos puedan ver el lado positivo y el legado que esto será”, señaló, previo a la acción que le ha valido los señalamientos.

Entre las críticas que ha recibido el acto en cuestión se encuentra la de Arte Capital, que reprobó el hecho y se opuse “a este tipo de atentados al patrimonio artístico de México”.

la quema de una de las obras más representativas de Frida Khalo (e icónicas del siglo pasado en latam) para hacerla NFT me puso violenta: NO CONCIBO

No lo sé, hay varias cuestiones. La obra en sí es una copia de un dibujo del diario de Frida. Polémico por su autenticidad. El diario está en resguardo. En los vídeos se nota que es una reproducción reciente, incluso en el papel. El sujeto quema algo sustituible, es propaganda

La quema se llevó a cabo como parte de su proyecto Frida.NFT que, de acuerdo con su página web, “es una plataforma innovadora pionera que aprovecha la tecnología blockchain para reformar la industria de la caridad a través de una mayor transparencia, frecuencia de donaciones e incentivos para los donantes”.

La iniciativa “tiene la visión de introducir el trabajo de Frida en el metaverso y aprovechar su poderosa semejanza para reunir a una comunidad de coleccionistas, creadores y amantes del arte en una misión para fusionar el mundo del arte tradicional con el potencial en expansión del mundo del arte digital y inmortalizar la historia de las humanidades”.

“Como un Fénix que resurge de sus cenizas, el arte renace en la eternidad”, indica la página web, donde también aparece Mobarak en un video contestando a la pregunta más evidente: ¿Por qué quemar la obra?

“Yo sé que es fuerte, yo sé que la gente lo puede malinterpretar, pero es una manera de llevarla a ella a una inmortalización porque esta obra estando siempre en mis manos, estando dentro de una caja fuerte, no genera nada. Frida era una persona que le gustaba dar, es algo que va a generar controversia, entonces con esto podemos garantizar el éxito de este proyecto. El éxito de este proyecto es dar porque quemar esa obra va a ayudar a generar los fondos para poder ayudar a toda esa gente que, si ella estuviera en vida (…) ella me diría que quemara todo. Estoy seguro que al corazón de ella no le interesaría el valor que esto pueda tener hoy en día, sino lo que podría ella producir en esa ayuda. Es convertirla a ella en un regalo”.