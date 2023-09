Delgado “se baja” de la lucha por la CdMx para priorizar el triunfo de la 4T en 2024

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, descartó oficialmente su aspiración de contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), por lo que se quedará dentro de la dirigencia del partido.

“Siempre he tenido el sueño de llegar a ser un buen gobernante de la Ciudad que me recibió a los 18 años y que me cambió la vida. Sin embargo, hoy tengo un sueño más grande: contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea Presidenta y que consolide el proceso histórico de transformación nacional”, escribió en un texto publicado en sus redes sociales.