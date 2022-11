Gobierno y oposición venezolana firman acuerdo social en CdMx; EU lo ve bien

Por Fabiola Sánchez

Ciudad de México, 26 de noviembre (AP) — El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición suscribieron el sábado en la capital mexicana un acuerdo que prevé la creación de un fondo, que será manejado por Naciones Unidas, para atender la compleja crisis social de Venezuela en el marco de la reactivación de los diálogos.

La firma del convenio coincidió con el anuncio del Departamento del Tesoro sobre la ampliación de la licencia de operación para Chevron, la mayor petrolera estadounidense, en Venezuela, lo que le permitirá vender y exportar sus productos únicamente hacia Estados Unidos, pero no podrá realizar pagos de impuestos a las autoridades venezolanas ni entregar dividendos a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Los términos del acuerdo parcial fueron anunciados por el jefe del equipo facilitador de Noruega, Dag Nylander, quien afirmó que el convenio permitirá lograr importantes avances para la protección de los venezolanos.

The United States welcomes the resumption of Venezuelan-led negotiations in Mexico. We continue to support these talks as the best path to achieve a restoration of democracy through free and fair elections. https://t.co/KhB89PCTpA

— Ned Price (@StateDeptSpox) November 26, 2022